Die Stellenanzeige mit diskrimierender Formulierung hat dem Unternehmen aus Virginia einen beachtlichen Shitstorm beschert. Foto: Reuters/Brian Snyder

Als das IT-Unternehmen Arthur Grand Technologies eine offene Stelle im Bereich Geschäftsanalytik ausschrieb, hatte man wohl nicht mit derart viel Resonanz gerechnet. Allerdings ist es nicht das Interesse an der Tätigkeit, die zahlreiche Reaktionen hervorrief, sondern ein offenbar nicht für die Öffentlichkeit gedachter Zusatz in der Annonce, welche der Firma Aufmerksamkeit bis weit über die Grenzen des Bundesstaates eingebracht hat.

Die Ausschreibung auf der Plattform Indeed begann dabei noch unspektakulär. Gesucht wurde ein Business Analyst, der sich mit Salesforce-Software und Versicherungs-Schadensmeldungen auskennt. Angeboten wird ein hybrides Arbeitsmodell am Standort Dallas im Bundesstaat Texas mit einem langfristig ausgerichteten Arbeitsvertrag und einer stündlichen Vergütung von 75 Dollar. Die gesuchte Person solle sich an einem Projekt beteiligen, das für zwei Kunden der Firma umgesetzt wird.

Nur für weiße US-Amerikaner

Soweit, so gewöhnlich. Wäre da nicht nicht ein Zusatzhinweis, der da lautete: "Nur in den USA geborene Staatsbürger [weiß], die im Umkreis von 60 Meilen von Dallas leben [nicht mit den Kandidaten teilen]". Das Jobangebot blieb nicht lange unentdeckt. Zuerst wurde es von Nutzern auf Reddit aufgegriffen und verbreitete sich von da an wie ein Lauffeuer.

Nutzer riefen Interessenten verschiedener Herkunft und Hautfarbe dazu auf, sich für die Stelle zu bewerben und direkt danach das Unternehmen beim Office of Federal Contract Compliance zu melden, damit dieses eine arbeitsrechtliche Untersuchung anmeldet. Nach Ansicht von Anwälten verstößt die Stellenanzeige klar gegen bundesrechtliche Anti-Diskriminierungsvorschriften.

Unternehmen versucht Schadensbegrenzung

Der aufziehende Shitstorm blieb auch Arthur Grand Technologies nicht verborgen, dokumentieren Ars Technica und Vice. Auf dem Businessnetzwerk Linkedin bemühte man sich um Schadensbegrenzung. Die Stellenanzeige sei vom Unternehmen nicht genehmigt gewesen, schrieb man als Antwort auf einen Nutzer. Ein neuer Junior Recruiter habe sie ohne Freigabe veröffentlicht. Er sei mittlerweile entlassen worden und man werde "Maßnahmen treffen, dass so etwas nicht erneut passieren" könne.

Für Verwirrung sorgte eine spätere Änderung der Darstellung. Die zweite Version lautete, dass ein ehemaliger Mitarbeiter eine bereits existierende Stellenanzeige "mit diskriminierender Sprache" ergänzt und über sein eigenes Konto erneut veröffentlicht hatte. Zudem, so hieß es, gehe man nun rechtlich gegen diesen vor. Laut Selbstbeschreibung der Plattform Indeed können dort Jobannoncen aber nur von seitens ihrer Firmen verifizierten Mitarbeitern veröffentlicht werden.



Die Causa hatte da aber ohnehin bereits nationales Interesse erweckt, nachdem große Medien wie "Newsweek" darüber berichtet hatten. Auf Reddit und Twitter wurde spekuliert, ob die verantwortliche Person die Stellenanzeige absichtlich veröffentlicht hatte, um auf Missstände beim Unternehmen hinzuweisen, ob jemand schlicht jemand nicht aufgepasst und vergessen hatte, die diskriminierenden Zusatzhinweise zu löschen oder ob die Darstellung der Firma zutreffe.

Tauchstation

Bei Arthur Grand entschloss man sich allerdings, auf Tauchstation zu gehen. Man erklärte, dass man keine weiteren Fragen beantworten wolle, um nicht zu weiterer "Verwirrung und Chaos" beizutragen. Man legte die eigenen Auftritte auf Facebook und Twitter still. In einem ungewöhnlich drastischen Schritt ging schließlich sogar die komplette Website vom Netz, ist aber mittlerweile wieder online.

Wie es nun weiter geht, bleibt abzuwarten. Die Aufregung im Netz scheint zwar langsam abzuebben, allerdings könnten Arthur Grand im Nachgang rechtliche Konsequenzen für die Veröffentlichung der Stellenausschreibung blühen. (gpi, 9.4.23)