Mavericks hatten in entscheidendem Spiel auf Stars verzichtet, um Draft-Chancen zu verbessern

Topstar Luka Doncic war nicht über die volle Distanz im Einsatz.

Dallas – Das Verpassen der Play-offs hat für die Dallas Mavericks ein Nachspiel. Die Basketball-Liga NBA teilte am Samstag mit, dass sie die Umstände der 112:115-Heimniederlage der Texaner gegen die Chicago Bulls am Tag zuvor untersuchen werde. Obwohl es für Dallas um die letzte Chance auf einen Platz im Play-in-Turnier ging, hatte der Club auf zahlreiche Stammspieler wie Neuzugang Kyrie Irving verzichtet. Topstar Luka Doncic begann, verließ aber Anfang des zweiten Viertels den Court.

Mavericks-Trainer Jason Kidd sprach vor und nach der Partie offen von einer Entscheidung, die "von der Organisation getroffen wurde". Mit dem vorzeitigen Saisonende verbesserten Dallas seine Chancen und Position im jährlichen Draft für die hoffnungsvollsten Talente. Sollten die Mavericks einen der ersten zehn Draft-Picks erhalten, dürfen sie ihn behalten, ab Position elf müssten sie ihn in Folge des Transfers von Kristaps Porzingis im Jahr 2019 an die New York Knicks abgeben.

Das Prinzip, seine Chancen im Draft durch Niederlagen zu verbessern, wird Tanking genannt. Mavericks-Besitzer Mark Cuban hatte vor fünf Jahren eine Strafe von 600.000 US-Dollar erhalten, nachdem er öffentlich Tanking eingeräumt hatte. Zur aktuellen Situation hat sich Cuban auf Anfrage noch nicht geäußert. Im kommenden Draft gibt es ein großes Los zu ziehen: Der 19-jährige Franzose Victor Wembanyama gilt als eines der größten Talente der vergangenen Jahrzehnte – und als sichere erste Wahl. (APA, 9.4.2023)