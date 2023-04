Bullen schrammten gegen die Wiener an einer Heimniederlage vorbei. Das Match endete nach Salzburger 2:0-Halbzeitführung mit 3:3

Es war ein intensives Match in Wals-Siezenheim. Foto: APA/KRUGFOTO

Salzburg – Tabellenführer Salzburg ist der eingeplante Heimsieg gegen die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga noch entglitten. Die Salzburger mussten sich am Ostersonntag nach einer 2:0-Pausenführung mit einem 3:3 begnügen und verhinderten nur mit Mühe die erste Heimniederlage seit Dezember 2020. Benjamin Sesko verwandelte nach einer harten Elfmeter-Entscheidung in der 92. Minute zum 3:3.

Salzburg gab damit erstmals in der noch jungen Meistergruppe Punkte ab. Verfolger Sturm Graz gastierte im Anschluss beim Dritten LASK mit der Chance, auf einen Punkt an den Leader heranzurücken.

Oscar Gloukh (22.) und Sesko (39.) erwärmten mit ihren Toren bei nasskalten fünf Grad die offiziell 9.677 Zuschauer, die dann eine völlig verrückte zweite Hälfte sahen. Haris Tabakovic brachte die nie aufsteckende Austria heran (47.), die nach Treffern von Reinhold Ranftl (77.) und Nikola Dovedan (80.) sogar auf die Sensation zusteuerte. Doch dann traf Sesko noch vom Punkt. Am Ende riss eine Serie: Nach zuletzt acht Niederlagen in Folge knöpfte die Austria dem Favoriten wieder Punkte ab.

Gäste mit Mut

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hatte von einer "spielstarken" und mitunter auch "zockenden" Austria gewarnt. Tatsächlich zeigten die Gäste Mut und letztlich auch Moral beim Favoriten. Eine abgelenkte Hereingabe von Dominik Fitz mündete schon nach drei Minuten in der Riesenchance auf die Führung, Ranftl auf der zweiten Stange blieb gegen Philipp Köhn im Salzburg-Tor aber zweiter Sieger. Auf der Gegenseite verstolperte Sekou Koita eine ähnliche Möglichkeit nach Stanglpass von Sturmpartner Sesko (6.).

Die ausgeglichene Anfangsphase endete mit Salzburger Übergewicht und dem 1:0. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite setzte sich Koita gegen Matthias Braunöder durch, der eingelaufene Gloukh nahm sich den Ball mit und traf ins kurze Eck (22.). Austria-Goalie Christian Früchtl war beim leicht abgefälschten Abschluss des Israelis ohne Abwehrchance.

Salzburg nahm nach dem 1:0 das Tempo raus. Nicolas Capaldo beendete mit einem harten, aber wohl unabsichtlichen Einsteigen den Arbeitstag von Doron Leidner. Der am Knöchel verletzte Austria-Flügelspieler wurde von Manuel Polster ersetzt. Für Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca war der Tritt, den Capaldo durch die Beine von Lukas Mühl setzte, nach Ansicht der TV-Bilder zu wenig für einen Ausschluss.

Schmeichelhafter Elfmeter

Die offensive Idee der Austria förderte weitere Halbchancen zu Tage, ging aber auch zulasten der defensiven Absicherung. Capaldo rollte die Kugel nach Koitas Steilpass noch an Früchtl und dem Tor vorbei (39.), ehe Sesko den eigenen Rebound über den zuvor parierenden Goalie zum 2:0 ins Tor köpfelte. Nicolas Seiwald hatte den nun 13-fachen Saisontorschützen ideal in Szene gesetzt.

Die scheinbar komfortable Halbzeitführung hatte nicht lange Bestand. Tabakovic ließ Köhn aus 15 Metern keine Chance, nachdem sich Andreas Ulmer bei einer Flanke von Andreas Gruber verschätzt hatte. Der Treffer wurde minutenlang wegen einer verdächtigen Abseitsposition überprüft, blieb aber bestehen. Die Austria tankte neuen Mut und Salzburg zeigte im Anschluss die schwächste Mannschaftsleistung seit einiger Zeit.

71. Minute: Ranftl kommt im Salzburg-Strafraum zu Fall und wird von Schiedsrichter Ciochirca mit Gelb-Rot für eine vermeintliche Schwalbe ausgeschlossen. Der VAR schaltet sich ein, und der Referee entscheidet sich für die Kulanzlösung: Ranftls zweite Gelbe wird zurückgenommen, es gibt aber auch keinen Elfmeter. Kurz darauf jubelte – ausgerechnet – Ranftl über das 2:2, der Köhn aus kurzer Distanz bezwang.

Drei Minuten später kippte die Partie endgültig. Polster lief der weit aufgerückten Salzburg-Abwehr davon und legte auf Joker Dovedan quer, der Köhn im Rutschen gegen die Laufrichtung bezwang. Früchtl war gegen Strahinja Pavlovic zur Stelle (86.), musste aber doch noch einmal hinter sich greifen, weil Sesko einen schmeichelhaften Elfmeter mit Mühe verwandelte. Ciochirca war zuvor auch nach VAR-Intervention bei seiner Entscheidung geblieben. (APA; 9.4.2023)

Fußball-Bundesliga (24. Runde) – Meistergruppe (2. Runde):

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:3 (2:0)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 9.677, SR Ciochirca.

Tore:

1:0 (22.) Gloukh

2:0 (39.) Sesko

2:1 (47.) Tabakovic

2:2 (77.) Ranftl

2:3 (80.) Dovedan

3:3 (92.) Sesko (Elfmeter)

Salzburg: Köhn – Dedic (88. Konate), Solet, Pavlovic, Ulmer – Gourna-Douath (63. Okafor) – Capaldo, Gloukh (79. Forson), Seiwald – Koita (78. Adamu), Sesko

Austria: Früchtl – Handl, Martins, Mühl – Ranftl, Braunöder (69. Jukic), Fischer, Leidner (34. Polster) – Gruber (69. Dovedan), Tabakovic, Fitz (88. Holland)

Gelbe Karten: Koita, Pavlovic bzw. Ranftl