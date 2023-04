Winner. Foto: IMAGO/jdp

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie hat Borussia Mönchengladbach den Negativlauf in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke bezwang am Sonntag den VfL Wolfsburg mit 2:0, blieb aber mit nun 35 Punkten weiterhin auf den zehnten Rang – fernab der internationalen Startplätze, die jetzt für die zuvor fünf Spiele unbesiegten Wolfsburger ein wenig weiter entfernt sind.

Vor 51.127 Zuschauern im Borussia Park erzielten Nathan Ngoumou (34.) und Marcus Thuram (63.) die Treffer für die Gastgeber. Erstmals seit dem 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München konnte die Mannschaft wieder einen Punkte-Dreier bejubeln. Mit Hannes Wolf (ab 69.) und Stefan Lainer (76.) wurden bei den Heimischen zwei Österreicher eingetauscht. Bei Wolfsburg musste Trainer Niko Kovac auf den gelbgesperrten Patrick Wimmer verzichten. (APA, 9.4.2023)