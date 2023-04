Liebe Leserin, lieber Leser,

KI ist in aller Munde. Doch was bedeutet die in ihren Kinderschuhen steckende Technologie für unsere Zukunft? Ist sie eine Bedrohung, die uns eines Tages vielleicht auslöscht? Oder bringt sie uns nie dagewesene Chancen auf ein besseres Leben? Wir sind diesen Fragen nachgegangen.

Außerdem hat sich ein US-IT-Unternehmen mit einer Stellenannonce einen veritablen Shitstorm eingefangen. Gesucht wurde explizit, ein weißer, in den USA geborener Mitarbeiter. Die Firma schiebt den Vorfall auf einen Ex-Angestellten und ist auf Tauchstation gegangen.

Und Autodiebe haben eine neue Möglichkeit gefunden, sich binnen 2 Minuten Zugang zu einem Fahrzeug zu verschaffen. Betroffen sind mehrere Modelle von Lexus und Toyota, es könnten aber auch weitere Marken anfällig sein.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Künstliche Intelligenz – Bringt sie uns um?

Künstliche Intelligenz – Macht sie uns reich?

"Nur für Weiße": IT-Firma erntet Shitstorm wegen rassistischer Stellenanzeige

Wie Autodiebe über den Scheinwerfer in zwei Minuten an ihr Ziel kommen

Wir haben sechs Games auf der Playstation VR2 gespielt, damit Sie es nicht tun müssen

Deutscher Forscher: KI wird beim Klimaschutz größere Rolle spielen