Das Beben führte zu keinen Schäden. Foto: APA

Pertisau – Am Ostermontag in der Früh um 6.15 Uhr hat sich bei Pertisau (Bezirk Schwaz) in Tirol ein Erdbeben der Magnitude 2,6 ereignet, wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mitteilte. Das Beben sei deutlich wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es weiter.

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung zu den Auswirkungen des Bebens. Das diesbezügliche Wahrnehmungsformular ist auf der Homepage abrufbar. (APA, 10.4.2023)