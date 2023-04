Stephen Curry und Kollegen waren sehr hungrig. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Soobum Im

Los Angeles – Titelverteidiger Golden State Warriors und die Los Angeles Clippers haben sich am letzten Tag des diesjährigen Grunddurchgangs in der NBA die beiden verbliebenen direkten Play-off-Tickets gesichert. Die Los Angeles Lakers treffen im Play-In-Turnier auf die Minnesota Timberwolves und sind bei einem Sieg am Dienstag ebenfalls qualifiziert. Die Warriors holten am Sonntag ein 157:101 bei den Portland Trail Blazers und stellten mit 55 Punkten im ersten Viertel einen Rekord auf.

Superstar Stephen Curry verbuchte in 22 Minuten 26 Punkte, und auch alle weiteren zwölf Spieler im Warriors-Trikot schrieben an. Im ersten Viertel landeten 20 von 29 Würfen im Korb, dazu zwölf von 18 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Marke. Mit 27 Dreiern im ganzen Spiel egalisierten Curry und Co. einen Franchise-Rekord.

Die Clippers hatten lange Mühe gegen die Phoenix Suns, gewannen aber am Ende 119:114 und beendeten den Grunddurchgang im Westen auf Rang fünf vor den Warriors. Die Lakers sicherten sich mit einem 128:117 gegen die Utah Jazz Rang sieben der Western Conference und den Heimvorteil im Play-In-Duell mit den Timberwolves. Der Verlierer dieser Partie hat noch eine Chance auf das Play-off, er bekommt es mit dem Sieger aus dem Spiel der New Orleans Pelicans gegen die Oklahoma City Thunder zu tun.

Die Partien in der Eastern Conference waren ohne Bedeutung für das Play-off-Feld beziehungsweise das Play-In. Jakob Pöltl und die Toronto Raptors hatten schon vor dem 121:105-Erfolg gegen die Milwaukee Bucks am Sonntag ihren Platz im Play-In sicher. Dort treffen die Raptors am Mittwoch (Ortszeit) auf die Chicago Bulls. (APA, dpa, 10.4.2023)