Julian van Dieken, auf Instagram aktiv unter dem Pseudonym "julian_ai_art", hat zuletzt mit verschiedenen schrägen KI-Bildern für Aufsehen gesorgt. So gehen sowohl die Bilder von Angela Merkel und Barack Obama am Strand also auch jene der beiden politischen Schwergewichte beim Chillen in der Metro auf sein Konto.

Zu Ostern sorgte er nun mit einem Werk für Aufsehen. Seine aktuelle Bildersammlung zeigt eine Osterei-Lawine, die angeblich im Jahr 1998 über das schweizerische Dorf Gimmelwald rollte.

Es sei die größte Osterei-Lawine, die das kleine Dorf in den vergangenen 250 Jahren erlebt habe, schreibt der KI-Künstler: Gewaltiger noch als die legendäre Lawine von 1864! Doch wie kann das passiert sein? Wer steckt dahinter? Insider ahnen es schon – und die Antwort liefert Van Dieken im letzten Bild der Slideshow. (red, 10.4.2023)