Vertretbare Sicht für den Obersten Gerichtshof: "Österreich" und "Oe24" der Fellner-Mediengruppe bei der Entscheidung über Presseförderung als Einheit zu betrachten. Foto: fid

Die Familie Fellner nahm es sehr persönlich, dass ihr die Medienbehörde KommAustria für "Österreich" keine Presseförderung zuerkannte: Ihre Mediengruppe Österreich klagte nicht alleine die Republik auf Presseförderung – und blitzte zuletzt beim Obersten Gerichtshof ab. Die Fellner-Gruppe klagten auch Mitglieder des Presseförderungsbeirats persönlich, die keine Förderung für "Österreich" empfohlen hatten.

Fellner klagt persönlich

Über zwei Instanzen trug die Fellner-Mediengruppe ihre persönlichen Klagen gegen einen Teil der damaligen Mitglieder des Beirats der Medienbehörde. Eine durchaus ungewöhnliche Klage, geführt von der Kanzlei des ehemaligen Justizministers Dieter Böhmdorfer, Böhmdorfer und Schender.

Das Landesgericht Wien wies die Klage gegen Mitglieder der beratenden Kommission ab. Im März 2023 nun entschied auch das Oberlandesgericht Wien in der Sache abschlägig für die Fellners. Eine außerordentliche Revision ist möglich.

Das Hauptverfahren über die Presseförderung hat zuletzt schon der Oberste Gerichtshof entschieden: Er bestätigte das Oberlandesgericht Wien, das 2022 gegen einen Anspruch der Fellners auf Presseförderung für "Österreich" entschieden hatte.

"Österreich" und "Oe24" gemeinsam zu beurteilen

Presseförderung wird nur an Kaufzeitungen ausbezahlt, die mehr als 50 Prozent ihrer Auflage verkaufen. Die Medienbehörde hat "Österreich" Presseförderung inzwischen mehrfach verweigert, weil die Kaufzeitung "Österreich" und die Gratisvariante "Oe24" als eine Einheit zu betrachten seien und damit vielfach mehr Exemplare kostenlos abgegegeben als verkauft würden.

Für Obersten Gerichtshof "jedenfalls vertretbar"

Das Landesgericht Wien hat den Fellners in erster Instanz recht gegeben, dass die beiden Ausgaben getrennt voneinander zu beurteilen seien. Das Oberlandesgericht indes folgte der Argumentation der Republik, dass sie gemeinsam zu sehen seien und daher kein Anspruch auf Presseförderung bestehe. Der Oberste Gerichtshof hat diese Sicht der Medienbehörde und des Oberlandesgerichts als "jedenfalls vertretbar und keineswegs willkürlich" bestätigt.

Das von der Fellner-Mediengruppe gegen die Republik angestrengte Verfahren hatte einen Streitwert von rund eine Million Euro – es bezog sich auf das Jahr 2020.

Die Medienbehörde KommAustria hat 2022 nur einen Teil der Presseförderung an Kaufzeitungen ausbezahlt. Weil das Verfahren über den Anspruch auf Presseförderung für "Österreich" noch nicht rechtskräftig entschieden war, wurde ein Teil der Förderung zunächst einbehalten. Mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von voriger Woche ist dieses Verfahren nun rechtskräftig erledigt.

Neue Medienförderung auch für Gratistitel

Die Republik erweitert ihre Subventionen für die Branche um eine weitere Medienförderung, die an Kauf- und kostenlose Printmedien sowie Onlineangebote geht: Vor Ostern brachten ÖVP und Grüne per Initiativantrag das Gesetz über eine neue Journalismusqualitätsförderung in den Nationalrat, die vor allem nach der Zahl der Journalistinnen und Journalisten berechnet wird. Sie soll wie die Presseförderung von der Medienbehörde KommAustria in diesem Jahr erstmals ausbezahlt werden, heißt es im Initiativantrag. Die Journalismusqualitätsförderung ist mit 20 Millionen Euro pro Jahr dotiert, die bestehende Presseförderung mit acht Millionen Euro.

Bereits 2022 wurde erstmals die neue Digitaltransformationsförderung für Printmedien und Privatsender ausgeschüttet. Auch sie ist nicht auf Kaufmedien beschränkt. Sie beträgt ebenfalls 20 Millionen Euro pro Jahr, im Startjahr 2022 wurden fast 54 Millionen Euro ausgeschüttet.

Weitere 20 Millionen Medienförderung werden für kommerzielle Privatsender vergeben; viele Verlagshäuser haben inzwischen auch TV-Sender und erhalten Förderung. (fid, 10.4.2023)