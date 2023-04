Der Musiker ist am Karfreitag im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Neban Abba spielte Wallander mit Pugh Rogefeldt oder Ted Gärdestad

Der Musiker begleitete Abba ab den 1970ern über viele Jahre hinweg auf mehreren Alben und Touren. Foto: REUTERS / Arnd Wiegmann

Göteborg – Der langjährige Gitarrist der schwedischen Popband Abba, Lasse Wellander, ist tot. Der Musiker ist am Karfreitag im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die schwedische Zeitung "Göteborgs-Posten" unter Berufung auf Angaben der Familie berichtete. Die Angehörigen hatten zuvor auch auf der Facebook-Seite von Wellander mitgeteilt, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei.

Wellander war kein eigentliches Bandmitglied von Abba, die aus Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad bestehen. Der Musiker begleitete das Quartett allerdings ab den 1970ern über viele Jahre hinweg auf mehreren Alben und Touren. Er wirkte auch an den Soundtracks der "Mamma Mia"-Filme mit. Außerdem spielte er mit anderen schwedischen Künstlern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad.

Die Angehörigen trauern in dem Posting um einen "herausragenden Musiker", der "ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Großvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann", gewesen sei. (APA, 10.4.2023)