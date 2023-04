Die Fortsetzung zu "Jedi: Fallen Order" soll am 28. April für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 erscheinen

Für manche ist "Jedi: Fallen Order" endlich jenes "Star Wars"-Spiel, in dem sie selbst wie ein Jedi das Lichtwert schwingen, die Macht einsetzen sowie waghalsige Sprünge und Klettermanöver durchführen können – die Kritiker wiederum waren genervt davon, nach jeder absolvierten Mission bis zum Raumschiff zurück latschen zu müssen.

Wie dem auch sei: mit "Star Wars: Jedi Survivor" erscheint am 28. April die Fortsetzung für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5, für die nun auch ein finaler Trailer veröffentlicht wurde. Und der macht Stimmung für den Release.

EA Star Wars

So sehen wir hier den Protagonisten Cal Kestis in allerlei neuen, meist actionreichen Situationen, in denen er gegen außerirdische Monster ebenso wie gegen Stormtrooper kämpft und dabei das Lichtschwert ebenso wie diverse Jedi-Tricks einsetzt.

Zudem gibt es ein Widersehen mit Charakteren aus dem ersten Teil. Zu sehen ist Cal außerdem, wie er auf einem Taun-Taun und einem Hoverbike reitet und wie er einen AT-ST kapert. Das dürfte ebenfalls für reichlich Abwechslung im Gameplay sorgen. (red, 10.4.2023)