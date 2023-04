Das Video ging in Sozialen Netzwerken viral. In der Erklärung des Dalai Lama heißt es, er necke Menschen oft auf "unschuldige und spielerische Weise"

In den Sozialen Netzwerken übten Userinnen und User scharfe Kritik am Verhalten des Dalai Lamas. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Neu Delhi – Der Dalai Lama hat sich für ein Video entschuldigt, in dem er einem Buben seine Zunge entgegenstreckt und ihn bittet, diese zu lutschen. Das im Internet verbreitete Video zeigt das geistliche Oberhaupt Tibets dabei, wie es einen Buben auf den Mund küsst. Danach streckt der 87-Jährige seine Zunge heraus und fragt das Kind: "Kannst du an meiner Zunge lutschen?"

"Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Buben und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten", heißt es in einer Erklärung auf dem Twitter-Konto des Dalai Lama.

Dieser necke die Menschen, die er trifft, "oft auf unschuldige und spielerische Weise, auch in der Öffentlichkeit und vor Kameras", hieß es weiter. "Er bedauert den Vorfall."

Die Aufnahme stammt von einer Veranstaltung in einem Vorort der nordindischen Stadt Dharamshala am 28. Februar. In Sozialen Netzwerken hatten Userinnen und User scharfe Kritik am Verhalten des Dalai Lama geübt. Reuters konnte den Videoclip nicht verifizieren. (Reuters, 10.4.2023)