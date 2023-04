Zahlreiche Menschen gehen regelmäßig gegen Macron auf die Straße. Foto: AP / Christophe Ena

Auch im Elysée ändern sich die Zeiten radikal. 2017 war Emmanuel Macron noch ein junger Strahlemann, der seine Landsleute 2017 im Handstreich für sich einnahm, indem er ihnen eine "Révolution" (Buchtitel) versprach. Mit einer flammenden Europa-Rede umgarnte er an der Sorbonne-Universität sogar Kanzlerin Angela Merkel, die sich sonst nicht so schnell ein X für ein U vormachen lässt.



Sechs Jahre und eine Amtszeit später hat der Tausendsassa im Elysée-Palast mit seiner zentralen, alles überschattenden Pensionsreform fast die ganze Nation gegen sich aufgebracht. Der Zampano von einst ist unpopulär wie nie und steht vor einem programmatischen Scherbenhaufen. Gewiss, die Stellung des Staatschefs ist in Frankreich nahezu unanfechtbar; doch der "Macronismus", dieser ambitionierte Reformkurs der radikalen Mitte, ist zu einem blutleeren Konzept verkommen, das keine Zukunft hat.

Bezeichnend ist, dass sich Emmanuel Macron dessen nicht einmal bewusst zu sein scheint. In Peking schwadronierte er vergangene Woche in dem grandiosen KP-Dekor so lange drauflos, bis der chinesische Staatschef Xi Jinping ernsthafte Anzeichen von Langeweile, wenn nicht Ärger zeigte.

Verpatzte Auftritte

Ist das noch Selbstverliebtheit oder schon politischer Autismus? Der französische Präsident scheint jedenfalls, obwohl er das hinter seinem Schauspieltalent verbirgt, kaum mehr fähig oder willens, auf andere zu hören oder gar auf sie einzugehen. Ende März hatte er seine vielleicht letzte Chance, bei einem wohl inszenierten TV-Auftritt das Blatt zu wenden. Zumal er durchaus noch Argumente für seine Reform hätte. Er verpatzte aber auch diesen Auftritt. Statt die Lage zu beruhigen, zündete er mit einem hölzernen, autoritären Tonfall den Funken in der breiten Widerstandsfront.

Fast täglich kommt es seither zu Gewaltexzessen; mehr als tausend Polizisten und Feuerwehrleute sind verletzt worden. Frankreich ist in Aufruhr, revolutionäre Reflexe brechen auf. Und während die Appelle des Präsidentenlagers ungehört verhallen und Macron im Elysée zunehmend isoliert wirkt, beherrschen die Reformgegner mit ihren imposanten Massendemos die Fernsehnachrichten.

Das verstärkt den Eindruck, Frankreich sei vom Staatschef abgesehen geschlossen gegen die Reform. In Wahrheit hält laut Umfragen etwa ein Drittel Macron die Stange, doch von dieser schweigenden Minderheit hört man nichts mehr. Auch das ein Zeichen, dass sich selbst die Anhänger des Präsidenten von ihm abzuwenden beginnen. Dass die Götterdämmerung im Elysée im Gang ist.

Schlechte Karten

In der Sache bleiben die Front völlig verhärtet: Macron beharrt auf seiner Reform, die Opposition von links bis rechts außen auf einem bedingungslosen Rückzug. Einen Ausweg bietet wohl nur noch der Verfassungsrat in Paris. Er muss am Freitag die Verfassungsmäßigkeit der Pensionsreform absegnen. Was normalerweise eine Formsache ist, wird nun zu einem hochbrisanten Politentscheid.

Eine Möglichkeit wäre, dass der "Conseil Constitutionnel" unter Vorsitz des sozialistischen Ex-Premiers Laurent Fabius das höhere Rentenalter 64 zwar durchwinkt, der Opposition aber zubilligt, Unterschriften für eine Volksabstimmung dagegen zu sammeln. Letzteres wäre wohl das Ende der Reform, dafür könnte Macron sein Gesicht wahren und behaupten, nicht er habe das Vorhaben gekippt, sondern das Gericht.

Selbst wenn der Verfassungsrat die Reform ohne Wenn und Aber absegnen sollte, stünde Macron nicht viel besser da. Im Parlament hat er seit letztem Sommer keine Mehrheit mehr; er könnte deshalb nicht mehr vernünftig regieren und bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen 2017 nur Schaum schlagen. Würde er das vier geschlagene Jahre aushalten? Man erinnert sich in Paris an Charles de Gaulle: Frankreichs Landesvater hatte Mai ‘68 ausgestanden, musste aber schon ein Jahr später, 1969, den Hut nehmen, weil er keine Basis mehr im Volk hatte.

Macrons Basis ist noch dünner. Seine Zukunft im Elysée ist düster. Aber vielleicht findet der Verfassungshof ja einen eleganten und intelligenten Ausweg. Zu wünschen wäre das nicht nur Frankreich: Ganz Europa braucht in diesen Kriegs- und Krisenzeiten alles andere als eine politische Krise in einem zentralen EU-Land. (Stefan Brändle aus Paris, 11.4.2023)