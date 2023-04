Kristoffer Joner als Alfred in "War Sailor" auf Netflix. Foto: Netflix / Mer Film / Mark Cassar

Singapur 1948. Matrose Alfred aus dem norwegischen Bergen ist nach dem Krieg, fast gänzlich um den Verstand gebracht, dort gelandet. Ein bisschen wie in Michael Ciminos Deer Hunters. Sein Freund und Gefährte Sigbjorn kommt ihn heimholen. Beide hatten bei der norwegischen Handelsflotte angeheuert und sind in den Krieg geraten. Alfred wollte eigentlich nur seine Familie ernähren, jetzt transportiert er Bomben und schreibt an seine Frau Cecilia und die drei Kinder Briefe, die nie daheim ankommen.

Wie geht Weiterleben?

Zurück in Norwegen stellt sich nach all dem Kriegserleben die Frage: Wie geht Weiterleben? Sein jüngstes Kind fürchtet sich vor ihm. Was er durchgemacht hat, scheint gar nicht besprechbar. Cecilia bringt die Familie weiter durch. Wir steigen in den 70ern aus, als Sigbjorn zu Alfred auf Besuch kommt. Die beiden können einen trinken, nicht sprechen.

Das vielfach ausgezeichnete und oscarverdächtige Kriegsdrama von Gunnar Vikene ist in zwei Fassungen zu sehen: als Kinofilm und als dreiteilige Serie auf Netflix.

Es wird viel geschwiegen

Kritiken meinen hier die Neutralitätsfrage abgehandelt zu sehen. Mögliche Interpretation. Tatsächlich wird weder Politik noch Kollaboration, weder Freund noch Feind positioniert. Alfred ist der "einfache Mann", der in das Unaussprechliche gerät und nicht mehr sprechen kann. Was macht das mit der folgenden Generation?

War Sailor ist bildgewaltig auf hoher See, verlangt den Schauspielern enorm viel ab und war angeblich auch enorm teuer. Erwartbare Kriegsbilder fehlen überwiegend. Es wird viel geschwiegen. Und genau deswegen wird so viel verständlich. p dst.at/TV-Tagebuch

(Karin Bauer, 11.4.2023)