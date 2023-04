Am Dienstag tritt erstmals die SPÖ-Wahlkommission zusammen. Deren Vorsitzender plant nicht an der Mitgliederbefragung teilzunehmen. Unbeeindruckt davon startet Andreas Babler seine Wahlkampftour

In dieser Galerie: 3 Bilder Die drei aussichtsreichen Kandidaten sind Pamela Rendi-Wagner... Foto: IMAGO/Martin Juen Hans Peter Doskozil... Foto: www.corn.at Heribert CORN ...und Andreas Babler. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Nach der innenpolitischen Osterruhe steht der SPÖ diese Woche erneut ein Sitzungsmarathon bevor. Heute, Dienstag, tagt zum ersten Mal die Wahlkommission, die die Mitgliederbefragung zu Parteivorsitz und Spitzenkandidatur gemäß Statut abwickeln wird. Danach wird feststehen, welche der ursprünglichen 73 Bewerberinnen und Bewerber auch auf dem Stimmzettel stehen werden.

Die 20-köpfige Wahlkommission, die mit Harry Kopietz und Michaela Grubesa ein Vorsitzteam hat, das die Lager der aktuellen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil repräsentiert, tritt reichlich spät zusammen – schon in zwei Wochen beginnt schließlich die Befragung, zu deren Teilnahme die 147.000 Mitglieder von 24. April bis 10. Mai aufgerufen sind.

Einer, der nicht plant, an der Mitgliederbefragung teilzunehmen, ist Kommissionsvorsitzender Kopietz selbst: "Ich werde mich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an der Befragung beteiligen, um ein Zeichen zu setzen, dass ich mich wirklich unabhängig fühle", verrät er im STANDARD-Gespräch. Gegen Kopietz gibt es wegen seiner tiefen Verwurzelung in der Wiener Landespartei, die sich bislang als einzige offen hinter Rendi-Wagner stellt, hinter vorgehaltener Hand Bedenken. Er besitze als "Urgestein der Wiener SPÖ" nicht die nötige Unabhängigkeit und sei nicht daran interessiert, "dass das ein transparenter und nachvollziehbarer Prozess wird", sagen Kritikerinnen und Kritiker. Schon bei der letzten Mitgliederbefragung 2020 wurden Gerüchte um Manipulationen aus dem Rendi-Wagner-kritischen Lager laut. Eine eingeleitete Überprüfung ergab allerdings keine Verdachtsmomente.

Kopietz, der am Rande des letzten Parteitags 2021 von der zuständigen Kommission einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt wurde, ist jedenfalls darum bemüht, jegliche Zweifel auszuräumen: "Ich werde der Wahlkommission eine Vorgehensweise vorschlagen, die durch Gutachten abgesichert ist und gewährleistet, dass die Mitgliederbefragung transparent und nachvollziehbar durchgeführt wird", versichert er. "Manipulationsmöglichkeiten werden dadurch ausgeschlossen, und die Meinung der Parteimitglieder wird deutlich erkennbar sein."

Kritik an Vorgehen der Löwelstraße

"Im Interesse der Wahlkommission und der Partei ist es unser oberstes Ziel, ein faires und unabhängiges Verfahren zu gewährleisten", sagt auch Grubesa im STANDARD-Gespräch. Kritische Worte richtet die Steirerin an die Bundesgeschäftsführung, die den Prozess organisatorisch abwickeln wird: "Die Löwelstraße hat den ganzen Prozess suboptimal vorbereitet." Viele Fragen, auf die sich die Wahlkommission am Dienstag "endgültig einigen" müsse, seien nach wie vor offen. Entscheidungen hat die Kommission etwa noch im Hinblick darauf zu treffen, wer die Befragung technisch durchführt und wer für die Auszählung verantwortlich ist.

Am Donnerstag tagen schließlich wieder Präsidium und Vorstand der SPÖ. In den Gremien soll der für 3. Juni geplante Parteitag fixiert werden. Die Statuten sehen nämlich vor, dass die rund 650 Delegierten aus Ländern, Bezirken und Organisationen wählen werden, wer künftig auf dem Chefsessel sitzen soll.

Gelassener Blick in das Morgenrot

Andreas Babler hat jedenfalls den Auftakt seiner wahlwerbenden Österreichrundfahrt auf sichereres rotes Terrain verlegt. Am Vorplatz des Museums Arbeitswelt in der oberösterreichischen SPÖ-Hochburg und geschichtsträchtigen Arbeiterstadt Steyr lautet am Dienstagabend das Motto "Triff den Andi". Eingeladen wurde der Traiskirchener Bürgermeister nicht von der Steyrer SPÖ oder gar der oberösterreichischen Landespartei. Initiator ist eine rote Mitgliederinitiative unter der Federführung des künstlerischen Leiters des Museums Arbeitswelt, Stephan Rosinger.

Doch auch wenn man sich auf roter Führungsebene offiziell nicht eindeutig deklarieren will, sieht man den Babler-Auftritt gelassen. "Es ist ein demokratischer, innerparteilicher Prozess, daher kann jeder für sich entscheiden, ob er Interesse hat, den Andi Babler zu sehen oder nicht. Es gibt von meiner Seite weder einen Aufruf noch ein Verbot, hinzugehen", erläutert Bezirksparteivorsitzende Katrin Auer im STANDARD-Gespräch.

Ob sie persönlich beim Auftritt Bablers dabei sein werde? Auer: "Nein, ich bin noch auf Urlaub und gar nicht in Österreich." Der Lieblingskandidat von Katrin Auer wäre aber ohnedies Christian Kern: "Aber ich akzeptiere, dass er nicht kandidieren will. Und ich werde mich daher der demokratischen Mehrheitsentscheidung anschließen."

Auch in den Reihen der roten Landesspitze zeigt man sich flexibel. "Wir wollen einen positiven Wettbewerb der Ideen, wir wollen eine Demokratisierung und die Mitglieder besser einbinden. Es gibt daher keine Wahlempfehlung vonseiten der Landesparteiführung. Die SPÖ hat mündige Mitglieder, die selbst entscheiden können, wen sie als Vorsitzenden wollen", stellt Landesgeschäftsführer Florian Koppler klar. Ob morgen wer von der Landesparteispitze beim Auftritt von Andreas Babler dabei sein werde? Koppler: "Sowohl Parteichef Michael Lindner als auch ich sind leider terminlich verhindert." (Markus Rohrhofer, Sandra Schieder, 11.4.2023)