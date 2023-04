Desirée Nosbusch ist zu Gast bei Stermann & Grissemann in "Willkommen Österreich"

19.40 REPORTAGE

Re: Kohle-Comeback – Frankreichs Kohleausstieg gebremst Der Krieg in der Ukraine sowie der schlechte Zustand des Nuklearparks in Frankreich ließen die Regierung im März 2022 ein stillgelegtes Kohlekraftwerk in Saint-Avold wiedereröffnen. Die Behörden plädieren auf eine temporäre Notfallsituation. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Hangover (USA/D 2009, Todd Phillips) Nach einem durchzechten Junggesellenabschied wachen die Freunde Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Alan (Zach Galifianakis) in einer Luxussuite in Las Vegas auf: Es fehlen die Erinnerung, ein Zahn – und der Bräutigam. Dafür gibt es ein Huhn, einen Tiger und ein weinendes Baby. Es folgt eine spannende wie vergnügliche Spurensuche. Bis 22.15, ATV

Ein Huhn, das Rätsel aufgibt: Ed Helms nach durchzechter Nacht in "Hangover", ATV, 20.15 Uhr. Foto: Warner Bros

20.15 DOKUMENTARFILM

Schweigen und Vertuschen – Die Todsünden der katholischen Kirche Priester als Täter, Kinder als Opfer – was lange vertuscht wurde, wird jetzt sichtbar. Der Dokumentarfilm zeigt die "Beißhemmung" der weltlichen Justiz und das kirchliche Vertuschungssystem in Europa. 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTARFILM

Hass gegen Queer Auch in Europa nehmen Gewalt und Hass gegen LGBTQIA+-Personen zu. Die Doku erzählt von der gesellschaftlichen Grundstimmung, die diese Gewalt nährt, und begleitet Opfer auf ihrem Weg, mit dem Erlebten umzugehen und schließlich nicht mehr zu schweigen. Bis 23.10, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die luxemburgische Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch ist zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.10 WESTERN

Rio Lobo (USA 1970, Howard Hawks) In seinem letzten Film variierte der Meisterregisseur Howard Hawks (Leoparden küßt man nicht) noch einmal sein Western-Meisterwerk Rio Bravo, dieses Mal mit John Wayne als Ex-Colonel, der ein paar Rechnungen zu begleichen hat. Ein leichtfüßiger, von Humor durchzogener Abgesang. Bis 0.15, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Kirchengeschichte in Rot-Weiß-Rot Der Weg von der Lösung des Bündnisses von "Thron und Altar" nach Zerfall der Habsburgermonarchie zu einer "freien Kirche in einer freien Gesellschaft". Ab 23.20 beleuchtet die Doku Eine Geschichte heimlichen Widerstands die Geschichte einer beinahe vergessenen Frau, die in der Zeit des Nationalsozialismus mit ihrer Zivilcourage mutig gegen die Verfolgung der Jesuiten auftrat. Bis 23.55, ORF2

23.10 DOKUMENTARFILM

Algorithmen – Die unberechenbare Gefahr Immer mehr Bereiche unseres Lebens werden von Algorithmen gesteuert. Die Doku blickt hinter deren Fassade der Fairness und legt eine ungleiche Welt offen, in der Freiheiten beschnitten werden und Menschen zu Schaden kommen. Bis 0.45, Arte

(Karl Gedlicka, 11.4.2023)