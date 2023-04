Der chinesische Präsident treibt die Fragmentierung der Welt voran. Was muss die westliche Politik tun, um nicht in der strategischen Sackgasse zu landen?

Die westliche Politik scheint die Herausforderung durch China nicht richtig zu verstehen, sagt Mark Leonard vom Thinktank European Council on Foreign Relation in seinem Gastkommentar.



Allem Anschein nach hatte der chinesische Präsident ein paar erfolgreiche Wochen: Zunächst kam es zu einer chinesisch vermittelten Wiederaufnahme der diplomatischen Verbindungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Dann nutzte Xi seinen Besuch in Moskau nicht nur dazu, die Beziehungen zu seinem engen (Junior-)Partner Wladimir Putin zu pflegen, sondern stellte auch noch einen "Friedensplan" für den Ukrainekrieg vor. Diese Ereignisse gaben laut Economist einen Einblick in Xis Weltbild. Im Westen, der Gefahr läuft, in einer strategischen Sackgasse zu enden, haben Xis Reisen indes eine Menge Sturm und Drang ausgelöst.

Willkommener Gast bei Staatschef Xi: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: Reuters / Jacques Witt

Drei problematische Annahmen

Unter westlichen Politikern entsteht gerade ein Konsens, der auf drei Annahmen beruht: Sie glauben, gegen revisionistische Mächte wie Russland und China die auf Regeln beruhende Ordnung zu verteidigen; sie denken, die Welt sei polarisiert zwischen regulierten Demokratien und aggressiven Autokratien, mit unentschiedenen Staaten dazwischen; und dass wir bessere Narrative benötigen, um andere davon zu überzeugen, dass Russlands Angriff auf die Ukraine erhebliche Folgen für sie hat. Aber jede einzelne dieser Behauptungen ist problematisch und deutet darauf hin, dass die Herausforderung durch China nicht richtig verstanden wird.



Erstens ist die Idee, die westlichen Regierungen hielten die auf Regeln beruhende Ordnung aufrecht, für viele Menschen weltweit nicht überzeugend. Zwar ist es offensichtlich, dass Russland und China die internationale Ordnung nach 1945 herausfordern, aber viele im sogenannten Globalen Süden würden sagen, auch der Westen habe die internationalen Regeln und Institutionen immer wieder eigenen Interessen entsprechend verändert.

Westliche Scheinheiligkeit

Diese Beobachter weisen darauf hin, dass die ersten Hammerschläge von der westlich geführten Intervention im Kosovo und dem Krieg im Irak kamen und nicht von den darauffolgenden russischen Invasionen in Georgien und der Ukraine. Der Westen mag heute keine militärische Gewalt anwenden, er hat aber keine Skrupel, wirtschaftliche Mittel zu seinem Vorteil einzusetzen. Darüber hinaus haben westliche Länder die globalen Institutionen nicht nur verändert, sondern häufig sogar völlig aufgegeben – zugunsten eines "Clubs der Reichen", der auf neuen Konzepten wie "friend-shoring" beruht. In aller Welt weisen Politiker immer wieder genüsslich auf diese Scheinheiligkeit hin, was zur Legitimitätskrise des Westens beiträgt.

Keine "Swing-States"

Die zweite Annahme ist sogar noch problematischer: US-Präsident Joe Biden verfolgt das Narrativ, die Welt sei zwischen Demokratien und Autokratien geteilt – was bedeutet, dass diejenigen, die dazwischenstehen, überzeugt oder gezwungen werden sollten, sich für eine Seite zu entscheiden. Aber Länder wie Indien, die Türkei, Südafrika oder Brasilien betrachten sich selbst als unabhängige Mächte mit dem Recht, ihre eigenen Beziehungen zu knüpfen – und nicht als "Swing-States", die andere Mächte versöhnlich stimmen müssen.



Daher ist auch die dritte Annahme fehlerhaft: Es liegt nicht an den Narrativen, dass wir andere nicht davon überzeugen können, dass die russische Invasion falsch ist; andere Länder haben einfach andere Interessen. Die meisten Entwicklungs- und Schwellenländer betrachten Russlands Krieg in der Ukraine nicht als existenzielle Bedrohung. Wenn man etwa in Mali lebt, ist die dominante und vertrauteste externe Macht Frankreich; und wenn überhaupt, bekommt man durch Russlands Einmischung nicht weniger Souveränitätsgefühl, sondern mehr. Auch Indien hat stärkere Angst, von China dominiert zu werden, und wenn überhaupt, dann werden die indischen Beziehungen zu Russland als strategische Gelegenheit betrachtet.

Vorteil China

Die von den westlichen Regierungen verbreitete Sichtweise ist deshalb problematisch, weil sie China einen Vorteil ermöglicht hat. Aus chinesischer Perspektive geht es beim Kampf um die Vorherrschaft heute nicht um Demokratien oder Autokratien, sondern um unterschiedliche Ansichten darüber, was "Demokratie" eigentlich bedeutet.

Biden und andere westliche Staatschefs, die fürchten, Chinas Aufstieg könnte die westlich dominierte globale Ordnung zu Fall bringen, wollen reagieren, indem sie die Demokratien gegen China verbünden und klare Kante zeigen. Daher will Biden einen Club der Demokratien schaffen, dessen Mitglieder miteinander Handel treiben, Technologien austauschen und gemeinsam für Sicherheit sorgen.

"Xis Strategie besteht darin, an die allgemeine Vorliebe der übrigen Welt für Entscheidungsfreiheit und Neutralität zu appellieren."

China hingegen – dessen einziger vertraglicher Bündnispartner Nordkorea ist – erkennt, dass es einen Wettkampf zwischen konkurrierenden Allianzen nicht gewinnen kann. Xis Strategie besteht deshalb darin, an die allgemeine Vorliebe der übrigen Welt für Entscheidungsfreiheit und Neutralität zu appellieren. Indem er sich als Verfechter dieser Prinzipien präsentiert, hat er eine andere Vorstellung von Demokratie entwickelt, die auf der Fähigkeit der Länder beruht, sich von der westlichen Dominanz zu emanzipieren. Dieses Konzept hat er bei seinem Besuch bei Putin in Moskau massiv betont.

Der Wettstreit zwischen diesen beiden Visionen ist vorsätzlich asymmetrisch. Während die Vereinigten Staaten auf eine polarisierte Welt setzen, tut China, was es kann, um die Welt stärker zu fragmentieren. Anstatt die USA zu ersetzen, will das Land als Freund und Verbündeter der Entwicklungsländer gesehen werden, die mehr Mitspracherecht fordern.

Häufige Gegenreaktionen

Dass China diese Strategie durchsetzen kann, ist aus vielen Gründen zweifelhaft. In den Teilen der Welt, in denen sein Einfluss am meisten zugenommen hat – insbesondere in Südostasien und Afrika südlich der Sahara –, hat es häufig Gegenreaktionen ausgelöst. Außerdem wird China, was die Führungsposition im Globalen Süden betrifft, zukünftig mit Indien konkurrieren müssen. Trotzdem haben die chinesischen Politiker wahrscheinlich recht mit ihrer Annahme, dass im 21. Jahrhundert nicht der Gehorsam gegenüber mächtigeren Verbündeten im Mittelpunkt stehen wird, sondern die staatliche Souveränität.

"Heterogenität sollte nicht als zu lösendes Problem betrachtet, sondern als strukturelle Tatsache akzeptiert werden."

Angesichts dieser chinesischen Strategie sollten die westlichen Politiker ihren Ansatz ändern. Statt den nichtwestlichen Ländern Lektionen zu erteilen oder sie einzuschüchtern, sollten sie akzeptieren, dass alle Staaten ihre eigenen Interessen haben, die nicht immer perfekt mit den westlichen Zielen übereinstimmen müssen. Heterogenität sollte nicht als zu lösendes Problem betrachtet, sondern als strukturelle Tatsache akzeptiert werden.

Wenn der Westen weniger darüber doziert, wie andere Länder ihre Angelegenheiten regeln sollten, sondern sie als souveräne Akteure mit eigenen Prioritäten behandelt, kann er auf bestimmte globale Themen immer noch konstruktiv einwirken – und dabei vielleicht sogar ein paar Unterstützer gewinnen. Um eine überzeugende Alternative zu Xis Vision der Weltordnung zu bieten, sollte der Westen aufhören, von anderen Ländern die Verteidigung der bestehenden Ordnung zu fordern. Stattdessen muss er Partner finden, mit denen er gemeinsam eine neue Vision entwickeln kann. (Mark Leonard, Übersetzung: Harald Eckhoff, Copyright: Project Syndicate, 11.4.2023)