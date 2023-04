Doron Leidner im Einsatz gegen Salzburg.

Foto: APA/KRUGFOTO

Wien – Doron Leidner wird der Wiener Austria in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der israelische Teamspieler am Montag auf Instagram bekannt gab, erlitt er im Ligaspiel gegen Salzburg Bänderrisse im Knöchel. Er werde sechs bis acht Wochen pausieren müssen. Leidner wurde von der Austria bis Saisonende von Olympiakos Piräus ausgeliehen. Die Bundesliga-Saison endet am 3. Juni.

Der 20-jährige Linksverteidiger musste in Salzburg nach 33 Minuten vom Feld, nachdem ihm Nicolas Capaldo gegen den Knöchel getreten hatte. Für Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca war der Tritt, den Capaldo durch die Beine des Austrianers Lukas Mühl setzte, nach Ansicht der TV-Bilder zu wenig für einen Ausschluss. (APA, 10.4.2023)