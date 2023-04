Niederösterreicher bezwingt den Franzosen Gasquet in zwei Sätzen

In dieser Galerie: 2 Bilder Dominic Thiem ist eine Runde weiter. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE Richard Gasquet ist gescheitert. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Dominic Thiem hat beim ATP-1000er-Turnier in Monte Carlo die Auftakthürde überwunden. Der Niederösterreicher setzte sich gegen den Franzosen Richard Gasquet in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft Thiem auf den als Nummer sechs gesetzten 19-jährigen Dänen Holger Rune, der als Nummer neun der Weltrangliste gegen Thiem (108.) klar zu favorisieren ist. (red, 10.4.2023)

MONTE CARLO (Masters 1000, 5,779 Mio. Euro) – 1. Runde:

Dominic Thiem (AUT-WC) – Richard Gasquet (FRA) 6:1,6:4