Die Ukraine meldete auch umfangreichen russischen Beschuss in den nördlichen Regionen. Foto: REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKO

Kiew – Die russischen Streitkräfte haben am Montag ihre Angriffe auf Städte an der Frontlinie in der Ostukraine fortgesetzt. Russland setze laut Kiew ukrainische Stellungen rund um das belagerte Bachmut in der östlichen Region Donezk und andere Städte und Ortschaften mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss unter Druck. "Der Feind ist von Syrien aus zur Taktik der verbrannten Erde übergegangen. Er zerstört Gebäude und Stellungen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss", sagte Generaloberst Oleksandr Syrskyj, Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, über Bachmut. Der Chef des von Moskau kontrollierten Teils von Donezk, Denis Puschilin, erklärte, die russischen Streitkräfte hielten inzwischen 75 Prozent der Stadt.

Das Moskauer Militär nahm auch die Stadt Awdijiwka ins Visier. "Die Russen haben Awdijiwka in eine totale Ruine verwandelt", sagte Pawlo Kyrylenko, der Gouverneur der Region Donezk, über einen Luftangriff am Montag, bei dem ein mehrstöckiges Gebäude zerstört wurde. "Insgesamt leben noch etwa 1.800 Menschen in Awdijiwka, die jeden Tag ihr Leben riskieren."

Geleakte Dokumente

Der US-Nachrichtensender CNN meldete, dass die Ukraine aufgrund des Durchsickerns von US-Dokumenten gezwungen sein könnte, einige militärische Pläne für ihre lang erwartete Gegenoffensive zu ändern. US-Beamte versuchen indes, die Quelle des Lecks ausfindig zu machen. Sie enthalten eine Reihe von Details, darunter auch Informationen über den Ukraine-Konflikt, in dem die Vereinigten Staaten Kiew mit großen Mengen an Waffen beliefert und die internationale Verurteilung der Invasion Moskaus angeführt haben.

Zu dem Bericht befragt, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak, dass die strategischen Pläne Kiews unverändert blieben, die konkrete Taktik aber immer wieder geändert werden könne. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow, erklärte gegenüber Reuters: "Die Meinung von Leuten, die nichts damit zu tun haben, interessiert uns nicht... Der Kreis derer, die über Informationen verfügen, ist extrem eingeschränkt."

Einige nationale Sicherheitsexperten und US-Beamte vermuten, dass es sich bei dem Informanten um einen Amerikaner handeln könnte, schließen aber auch pro-russische Akteure nicht aus. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte es ab, sich zu dem Leck zu äußern, fügte aber hinzu: "Es gibt in der Tat eine Tendenz, immer alles auf Russland zu schieben. Das ist im Allgemeinen eine Krankheit".

Anhaltende Kämpfe



Der ukrainische Generalstab erklärte, die russischen Streitkräfte seien erfolglos auf Gebiete westlich von Bachmut vorgedrungen, und mindestens zehn Städte und Dörfer seien unter russischen Beschuss geraten. Die Kontrolle über Bachmut könnte es Russland ermöglichen, die ukrainischen Verteidigungslinien in Tschassiw Jar im Osten direkt anzugreifen und seinen Streitkräften den Weg für den Vormarsch auf zwei größere Städte in der Region Donezk – Kramatorsk und Sloviansk – zu ebnen.



In einer weiteren Aktion zerstörten die russischen Streitkräfte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in der Nähe von Saporischschja ein Treibstofflager mit 70.000 Tonnen. Sie zerstörten ukrainische Armeelager mit Raketen, Munition und Artillerie in den Regionen Saporischschja und Donezk, so das Ministerium. Die Ukraine meldete auch umfangreichen russischen Beschuss in den nördlichen Regionen. Beamten im Süden zufolge hätten russische Flugzeuge Lenkbomben gegen Städte in der Region Cherson eingesetzt.

Weiters führten in einer seltenen Abstimmung zwischen den Kriegsparteien Russland und die Ukraine einen weiteren Gefangenenaustausch durch: 106 russische Gefangene wurden im Austausch gegen 100 Ukrainer freigelassen. (Reuters, red, 10.4.2023)