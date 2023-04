Robert Lewandowski realisiert, dass er nicht getroffen hat. Foto: AP/ Joan Monfort

Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Ostermontag mit einem 0:0 im Heimspiel gegen Girona zufriedengeben müssen. Die in der Tabelle voran liegenden Katalanen konnten die 2:3-Niederlage von Verfolger Real damit nur bedingt nützen, liegen bei zehn ausstehenden Runden aber nun 13 Zähler vor den Madrilenen.

Gegen Girona konnte Barcelona den aufmerksam verteidigenden Defensivverbund der Gäste trotz drückender Überlegenheit nicht knacken, hatte aber einmal Glück: Valentin Castellanos vergab für Girona zehn Minuten nach Seitenwechsel alleine vor Marc-Andre ter Stegen eine große Möglichkeit auf die Führung. Auf Seiten der Katalanen vermochte sich Robert Lewandowski nicht entscheidend in Szene zu setzen, der polnische Goalgetter spielte eine unauffällige Partie. (APA, red, 10.4.2023)