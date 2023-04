Teslas Geschäfte in China kommen immer Stärker in die Kritik. Foto: FLORENCE LO / REUTERS

Die USA nehmen die Geschäftsbeziehungen des Elektroautobauers Tesla mit China genauer unter die Lupe. "Tesla scheint völlig abhängig zu sein von der Großzügigkeit der US-Regierung in Form von Steuererleichterungen und vom Zugang zum chinesischen Markt", sagte Mike Gallagher, der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas, am Montag.

Auf die Frage von Reuters nach einer neuen Tesla-Batteriefabrik in Schanghai, die Konzernchef Elon Musk am Sonntag angekündigt hatte, sagte Gallagher: "Ich bin darüber besorgt." Die Fertigungsstätte soll die Produktion der sogenannten Megapack-Batterien in Kalifornien ergänzen. "Die Art von Geschäften, die sie dort abgeschlossen haben, erscheint sehr bedenklich." Musks rein amerikanisches Raumfahrtunternehmen Space X sei im Gegensatz dazu eine "massive Erfolgsgeschichte". Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Pläne

Das Hauptgeschäft von Tesla ist der Verkauf von Elektroautos. Doch das Geschäft mit Solarenergie sowie Batterien soll Musk zufolge zu ähnlicher Größe ausgebaut werden. Tesla erwirtschaftete im vergangenen Jahr 18,15 Milliarden Dollar (16,63 Milliarden Euro) in China, was mehr als ein Fünftel des Gesamtumsatzes ausmacht.

Gallagher traf sich vergangene Woche auch mit Technologieunternehmen und Unterhaltungskonzernen – darunter Apple, Alphabet und Disney – zu Gesprächen über deren Geschäftsbeziehungen zu der Volksrepublik. Er ließ durchblicken, dass er von den Führungskräften der Unternehmen eine Aussage verlangen könnte, wenn seine Untersuchungen ins Stocken gerieten. Die US-Unternehmen seien besorgt darüber, dass ihre Führungskräfte vorgeladen werden könnten, um sich Fragen beispielsweise zu mit Zwangsarbeit hergestellten Produkten stellen müssen, erklärten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters.

Zwangsarbeit

In den vergangenen Jahren hat es wiederholt Berichte über Zwangsarbeit und Umerziehungslager zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang gegeben. China weist dies zurück. Die Vereinten Nationen haben vergangenen Monat die Regierung in Peking aufgefordert, die Zwangsmaßnahmen per Gesetz zu verbieten und Zwangsarbeiter freizulassen. (APA, 11.4.2023)