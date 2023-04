Wir alle tun es, die meisten von uns viel zu wenig. Doch was genau in uns vorgeht, wenn wir schlafen, gibt der Wissenschaft nach wie vor Rätsel auf. David Rennert und Tanja Traxler tauchen in dieser Folge von "Rätsel der Wissenschaft" in die faszinierende Welt des Schlummers ein.

Forscherinnen und Forscher haben in den vergangenen Jahrzehnten herausgefunden, dass der Schlaf in unzählige Funktionen unseres Körpers involviert ist: vom Stoffwechsel über das Immunsystem bis zu unserer Gedächtnisleistung. Zu den komplexen Prozessen, die dabei ablaufen, sind noch viele Fragen offen – doch schon jetzt lassen sich viele Schlüsse ziehen, wie sich der eigene Schlaf verbessern lässt. (red, 12.4.2023)