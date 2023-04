In Wien gibt es schon 42 rein vegane Lokale. Ausgebildete Köchinnen und Köche dafür fehlen aber häufig. Foto: IMAGO / Shotshop

Wer hat auch schon einmal zerkochte, ungewürzte Beilagen als "veganes Menü" serviert bekommen? Vielleicht lag die mangelnde Qualität nur daran, dass der Koch oder die Köchin geschmacklos mit vegan verwechselt hat. Ziemlich sicher hatte er oder sie keine Ahnung davon, wie man richtig mit den Zutaten umgeht und was man daraus zaubern kann. Dabei ist der Anteil der veganen Lebensmittel im Handel zuletzt stark gestiegen, und auch die Zahl rein vegetarischer und veganer Restaurants nimmt stetig zu.

Fast 100 vegetarische Lokale in Wien

Laut der Wiener Wirtschaftskammer sind aktuell schon 42 Lokale in Wien ausschließlich vegan und 53 bieten vegetarische Küche an. Und einer Studie von Statista zufolge ernähren sich bis zu zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung vegetarisch oder vegan. Bei einer Erhebung der Statistik Austria gaben wiederum 3,2 Prozent der befragten Wienerinnen und Wiener an, überhaupt nie Fleisch zu essen.

Eigene Ausbildung für veganes Kochen

Die steigende Nachfrage nach vegetarischer und veganer Küche sei jedenfalls "genau der Punkt, dass man die Ausbildung dementsprechend verbreitert", sagte Peter Dobcak, Gastronomieobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, kürzlich dem ORF, um ebendieser Nachfrage gerecht zu werden." So haben angehenden Köchinnen und Köche in der Gastgewerbefachschule auf dem Judenplatz zwar bereits vegane Gerichte zubereiten gelernt, künftig soll veganes Kochen aber eine eigene Ausbildung werden. An der Umsetzung dieser Ausbildung wird gerade gearbeitet. (red, 11.4.2023)