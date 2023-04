In dieser Galerie: 3 Bilder Die Talstation des Matterhorn Glacier Ride II. Foto: Zermatt Bergbahnen AG Mit den Crystal-Ride-Kabinen soll die Fahrt noch exklusiver werden. Foto: Zermatt Bergbahnen AG Der Streckenverlauf des "Matterhorn Alpine Crossing". Foto: Zermatt Bergbahnen AG

Am 1. Juli 2023 soll der Matterhorn Glacier Ride II den Betrieb aufnehmen. Die neue Bahn verbindet die Bergstation Klein Matterhorn auf der Schweizer Seite mit der Talstation Testa Grigia in Italien und ermöglicht damit den höchstgelegenen Grenzübergang der Alpen – das sogenannte Matterhorn Alpine Crossing.

Mit dem Generationenprojekt Matterhorn Alpine Crossing rücken die beiden Destinationen Zermatt und Breuil-Cervinia noch näher zusammen. Die neue Bahn führt von der Bergstation Klein Matterhorn auf 3.883 Metern hinunter zur Talstation Testa Grigia auf 3.458 Metern Seehöhe. Erstmals überhaupt können Gäste nicht nur auf Skiern und Snowboards, sondern auch "trockenen Fußes" auf diesem Weg von Italien in die Schweiz reisen – und umgekehrt, verspricht man.

Generationenprojekt

Die neue Anlage soll die letzte, noch bestehende Lücke zwischen Zermatt und Breuil-Cervinia schließen und die langjährige Vision der höchsten Alpenüberquerung per Seilbahn Realität werden lassen. Mit der Eröffnung der Seilbahn wird das Projekt Alpine Crossing abgeschlossen, das seit mehr als 80 Jahren einen lückenlosen Zusammenschluss der beiden Destinationen in Italien und der Schweiz anstrebt.

Mit der neuen Seilbahn legt man die Strecke zwischen der Station Matterhorn Glacier Paradise und Testa Grigia innerhalb von vier Minuten zurück. Pro Kabine können 28 Personen Platz finden, heißt es. Insgesamt gibt es zehn Kabinen, von denen zwei luxuriöse Crystal-Ride-Kabinen sind – die Ausstattung der Kabinen ist aufwendiger als bei den normalen Kabinen. Mit einer entsprechenden Preisstrategie will man Massen- und Durchgangstourismus verhindern, heißt es vonseiten der Zermatt Bergbahnen AG.

Intensive Wochen

So kostet das Matterhorn-Glacier-Paradise-Ticket, das unter anderem Hin- und Rückfahrt sowie Eintritt in den Gletscherpalast umfasst, derzeit 95 Schweizer Franken (etwa 95,24 Euro) für einen Erwachsenen, wie "Reisereporter" berichtet. Ab 2024 wird ein Gepäcktransport angeboten, damit die Reise über die Alpen noch komfortabler wird.

In den nächsten Wochen sollen die letzten Betonarbeiten am Gebäude der Talstation abgeschlossen sowie Installationsarbeiten an der Elektronik vorgenommen werden. Seit Anfang Februar 2023 laufen die Arbeiten rund um den Seilzug. Anfang Mai 2023 werden dann die ersten Kabinen geliefert, und es folgen diverse Montage- und Inbetriebnahmearbeiten, bevor die neue Bahn fahrtauglich ist. (red, 11.4.2023)