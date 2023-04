Victoria Swarovski in der Kulisse von "Let's Dance", das sie seit 2018 bei RTL moderiert. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Seit Ostersonntag ist der Hase aus dem Stall, laut Victoria Swarovskis Instagram-Post ist das Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz. Und die Medienwelt ist einen Monat nach der "Bunte"-Meldung über die neue Liaison gleich wieder ganz aufgeregt darüber, dass sie auch noch von den handelnden Personen quasi offiziell bestätigt wird.

Warum funkelt es erst jetzt?

Die wirkliche Überraschung an der Beziehung ist doch: Warum hat es nicht viel eher gefunkt zwischen den beiden? Dafür funkelt es jetzt umso mehr.

Das große Gefühl hat natürlich nichts zu tun mit dem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stand, mit dem Haben und der Rolle in der Welt. Aber eine Art äußere Schlüssigkeit ist schwer zu übersehen – wenn man doch aus dem Winkel des Habens und des Seins darauf blickt.

Zwei Phänomene des Entertainmentbiz

Victoria Swarovski (29) wie Mark Mateschitz (30) sind persönlich wie wirtschaftlich Phänomene des großen Entertainmentbusiness.

Mateschitz hat gerade von seinem Vater Dietrich fast die Hälfte eines Konzerns geerbt, der seine fast zehn Milliarden Euro Jahresumsatz auf einem Lebensgefühl von Höchstleistung in Sport und Unterhaltung aufbaut – und über seine Medien im weiteren Sinne promotet. Streaming über alle verfügbaren Kanäle, Magazine, Events, und im Fernsehen auch noch Servus TV.

Tanzen und Singen

Victoria Swarovski kommt aus einer der Eigentümerfamilien und vielen Dutzend Gesellschaftern und Gesellschafterinnen des Swarovski-Konzerns, der seinen Glitzer in seiner etwas längeren Geschichte immer wieder gekonnt im Entertainment vermarktet. Man denke an Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe beim Geburtstagsständchen für John F. Kennedy 1962 in Swarovski-Steinen.

Victoria Swarovski macht so was gleich selbst als Victoria S, ohne Präsident halt: "One in a million" zum Beispiel anno 2010.

VictoriaSofficial

Oder "My Heart Is Your Heart" und "There's a Place For Us" (2016) beim Label Sony Music, das sie mit 17 unter Vertrag nahm.

VictoriaSVEVO

Seit inzwischen fünf Jahren präsentiert Victoria Swarovski bei RTL "Let's Dance", das wie "Dancing Stars" des ORF auf ein BBC-Format zurückgeht und im deutschen Privatfernsehen auch schon 16 Staffeln hinter sich gebracht hat. 2020 jurierte sie zudem bei "Supertalent" mit.

Dirndl designt das junge Multitalent auch, dieses Genre passt wiederum nicht schlecht zum heimatverbundenen Medienteil der Red-Bull-Medienwelt. Ihre modeaffine Mutter Alexandra Swarovski ist inzwischen mit dem Rosenheimer Unternehmer Michael Heinritzi, Betreiber von mittlerweile 45 McDonald's-Filialen, verheiratet.



Swarovskis Vater Paul ist über seine Dr. Paul Swarovski GmbH einer von 96 Gesellschaftern beziehungsweise 119 Komplementären zentraler Swarovski-Unternehmen, spielte bis zu internen Machtkämpfen 2013 eine gewichtige Rolle im Konzernmanagement. Der Unternehmer ist etwa Mehrheitseigentümer des traditionsreichen Kartografieverlags Freytag & Berndt, von dem er sich gerade trennen will. Der Anteil seiner Familie an Swarovski liegt nach seinen früheren Angaben bei 1,2 Prozent. Victorias Schwester Paulina modelt und studierte in London Innenarchitektur.

Bei ihrer Hochzeit mit dem Immobilienunternehmer Werner Münz 2017 – man heiratete standesamtlich in Kitzbühel, danach opulent in Triest – trug Victoria, ganz im Familiensinn, ein mit – hochdosiert, quasi – 500.000 Glitzersteinen besetztes Kleid. Im Februar dieses Jahres bestätigten Swavovski und Münz ihre "freundschaftliche" Trennung der "Bunte". Das Münchner People-Magazin hatte auch gleich den Anlass oder zumindest den Neuen parat. (Harald Fidler, 11.4.2023)