Am Samstag werden in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wirtschaft und FDP warnen, Grünen-Minister Habeck sieht die Energieversorgung gesichert

Isar 2 in Bayern ist eines der letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke Deutschlands. Am kommenden Samstag werden sie nun – nach einiger Verzögerung – allesamt abgeschaltet.

Foto: imago stock&people

Der Countdown läuft. Am 15. April, also am Samstag, gehen in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz: Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Lingen im niedersächsischen Emsland.

Eigentlich hätten sie schon am 31. Dezember abgeschaltet werden sollen, so war es lange geplant. Doch dann schwenkte die deutsche Bundesregierung im Oktober 2022 noch einmal um. Genauer gesagt: Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach ein Machtwort im Streit zwischen den Grünen und der FDP.

Die Grünen wollten, wie geplant, abschalten, die FDP sah die Energieversorgung wegen des Ukrainekrieges und des fehlenden russischen Gases in Gefahr und plädierte für eine längere Betriebszeit. 15. April und keinen Tag länger – das entschied Scholz damals.

Eine Frage der Versorgungssicherheit

Nun ist es fast so weit und erneut ist eine Debatte darüber entbrannt, ob es die richtige Entscheidung war. "Trotz gesunkener Gaspreise bleiben die Energiekosten für die meisten Betriebe in Deutschland hoch. Zugleich sind wir beim Thema Versorgungssicherheit noch nicht über den Berg", sagt Peter Adrian, der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) der Rheinischen Post. Deutschland sei auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen. Adrian: "Nur so können wir in den kommenden Monaten Versorgungsengpässe und eine erneute massive Steigerung der Energiepreise vermeiden oder zumindest abmildern."

Auch der kleinste Ampel-Partner – die FDP – ist unzufrieden. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai nennt den Verzicht auf Atomenergie "einen Fehler in einer weiterhin angespannten energiepolitischen Lage". Deutschland verpasse "bedauerlicherweise die Chance, ohne größeren Aufwand für mehr Klimaschutz und niedrigere Energiepreise zu sorgen".

Doch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) widerspricht dem: "Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein." Er nennt den Atomausstieg "unumkehrbar". Die Füllstände in den deutschen Gasspeichern seien hoch (aktuell 64 Prozent). Zudem gebe es die neuen Flüssiggasterminals an den deutschen Küsten.

Debatte um vorgezogenen Kohleausstieg

Das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven (Niedersachsen) ging kurz vor Weihnachten in Betrieb. Dort dient das Schiff "Höegh Esperanza" als schwimmende Entladestation für LNG-Tanker. Auf dem Schiff wird Erdgas von kaltem flüssigen Zustand in gasförmigen gebracht und dann in das Gasnetz eingespeist.



Östlich der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) sind zwei weitere, von der deutschen Regierung in Auftrag gegebene Terminals in Vorbereitung.

Den Kohleabbau und die Kohleverstromung will Deutschland von 2038 auf 2030 vorziehen. Für Nordrhein-Westfalen ist dieser Zeitpunkt auch schon festgelegt. Die Grüne Bundestagsfraktion peilt den Ausstieg 2030 auch schon für die ostdeutschen Reviere an, stoßt dort aber auf großen Widerstand. Habeck erklärt, ein Vorziehen sei nur möglich, wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. (Birgit Baumann aus Berlin, 11.4.2023)