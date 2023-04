In den Straßen von San Francisco ging es schon vor fünfzig Jahren wild zu – damals wurden die Autos aber noch von Menschen gefahren. Foto: American Broadcasting Companies

Wer nach San Francisco reist, dem wird dabei oftmals auch ein Blick in die Zukunft gewährt: Nördlich des Silicon Valley gelegen, haben sich in der kalifornischen Stadt viele Start-ups, aber auch größere Techunternehmen niedergelassen, die diese als eine Art Spielplatz für neue Entwicklungen nutzen. Das ist oftmals spannend, manchmal aber auch ziemlich nervig, wie nun ein aktueller Bericht von "Wired" dokumentiert.



Blockade

Die selbstfahrenden Taxis der Firmen Cruise und Waymo, die mittlerweile ganz legal in San Francisco in Betrieb sind, stellen sich zunehmend als Problem heraus. Gerade dem öffentlichen Verkehr stehen diese Gefährte dermaßen oft im Weg, dass der lokale Verkehrsbetrieb Muni damit begonnen hat, entsprechende Vorfälle zu dokumentieren.

In einem aktuellen Bericht werden dabei zwölf signifikante Vorfälle innerhalb rund eines halben Jahres verzeichnet, die zu insgesamt 83 Minuten Verspätung bei öffentlichen Verkehrsmitteln geführt haben sollen. Die Dunkelziffer dürfte aber noch deutlich höher sein, da es hier eben nur um von den Fahrern im Nachhinein dokumentierte Vorfälle geht.

Verloren im Verkehr

Zu einem Teil sind diese Vorfälle aber auch durch Videos belegt. Auf einem davon ist etwa zu sehen, wie ein Auto von Cruise einfach eine querende Straßenbahn ignoriert und fast mit ihr zusammenstößt – was nur durch eine Notbremsung verhindert werden konnte. Viele der Vorfälle fallen in die Kategorie "Auto weiß nicht mehr weiter", also wenn das selbstfahrende System keinen Ausweg mehr kennt. In solchen Fällen sollte eigentlich ein Mitarbeiter aus der Ferne eingreifen, das funktioniert aber offenbar nicht immer.

Argumentation

Generell betonen die Hersteller, dass ihre Fahrzeuge bewusst konservativ ausgelegt sind, bei einer nicht lösbaren Aufgabe also stehen bleiben, anstatt eine gefährlichere Situation zu produzieren. Das ist an sich auch nicht verkehrt, führt aber eben immer wieder zu Straßenblockaden. So zeigt eines der Videos etwa, wie ein Cruise-Auto länger einen Bus komplett blockiert – bis irgendwann ein Mitarbeiter des Unternehmens auftaucht und das Fahrzeug selbst wegfährt.





Ein Beispiel dafür, wie ein selbstfahrendes Auto von Cruise den Verkehr blockiert – und einfach nicht mehr weiterwill. Foto: SFMTA

Dass das Ganze so etwas wie ein öffentlicher Testbetrieb ist, verdeutlicht auch ein anderer Vorfall: Mitte März stieß ein Cruise-Auto mit einem Muni-Bus zusammen. Das Unternehmen nahm daraufhin Software-Anpassungen vor, damit die eigenen Fahrzeuge besser auf lange Gelenkbusse reagieren.

Auswahl

Cruise war das erste Unternehmen mit einer offiziellen Taxigenehmigung in San Francisco, der Start erfolgte im Juni 2022 mit rund 30 Fahrzeugen, wie viele es derzeit sind, verrät man nicht. Die Google-Schwester Waymo spricht hingegen von mehreren Hundert eigenen Fahrzeugen, die derzeit in San Francisco aktiv sind.

Fairerweise muss bei all dem aber auch angemerkt werden: Zu wirklich schweren Unfällen ist es bisher mit beiden Systemen nicht gekommen. Die beschriebenen Vorfälle fallen alle in die Kategorie unangenehm bis nervig – sind also vor allem unabsichtliche Straßenblockaden. Gleichzeitig verweisen manche darauf, dass die wahren Probleme grundlegender sind und nicht per se die Schuld einer neuen Technologie.

Falscher Ansatz?

Dass es etwa kaum abgetrennte Spuren für den öffentlichen Verkehr gibt, sei ein generelles Problem – und das habe mit der allgemeinen Fixierung auf Autos zu tun, formuliert es Richard Marcantonio von Public Advocates, einer Gruppe, die seit Jahren vor Gericht für Verbesserungen der Verkehrssituation klagt. Insofern sei es auch nicht richtig, "die Neuen" für all die strukturellen Defizite verantwortlich zu machen, da müsse man schon tiefer ansetzen. Und dort stellt sich dann natürlich schnell die Frage, ob nicht selbstfahrende Autos gerade im städtischen Bereich die falsche Lösung sind. (apo, 11.4.2023)