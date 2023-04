Von den anfänglich 73 Kandidaturen bleiben am Ende nur die drei aussichtsreichsten übrig, wie die SPÖ bestätigt. Um 14 Uhr informiert die Partei in einer Pressekonferenz

Der Urgestein der Wiener SPÖ, Harry Kopietz, soll mit der 20-köpfigen Wahlkommission über die Mitgliederbefragung wachen. An seiner Vorsitzführung gab es bereits von anonymer Seite Kritik. Man traut ihm im Führungsstreit nicht die notwendige Überparteilichkeit zu. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Schnell machte am Dienstag ein Gerücht die Runde, wonach das rote Führungsduell auf einen Dreikampf zwischen der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler hinauslaufen dürfte. Die anderen Kontrahentinnen und Kontrahenten sollen entweder die notwendigen 30 Unterstützungserklärungen nicht geschafft oder ihre Kandidatur zurückgezogen haben, hieß es.

Am frühen Nachmittag schließlich erfolgte die Bestätigung durch die SPÖ. Im Vorfeld beriet zunächst die rote Wahlkommission über die ursprünglich 73 Kandidaturen für den Parteivorsitz. Um 14 Uhr werden die Ergebnisse der Sitzung in einer Pressekonferenz dargelegt.

Dass diese Woche, also bereits nach Ostern, auch noch geklärt werden muss, wer die Auszählung der Befragung durchführen wird, sorgt für Kritik innerhalb der Kommission. "Die Löwelstraße hat den ganzen Prozess suboptimal vorbereitet", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, die Steirerin Michaela Grubesa, im Vorfeld der Sitzung zum STANDARD. Am Donnerstag werden dann wieder das Präsidium und der Vorstand der SPÖ tagen. Dabei soll der Termin für den Sonderparteitag am 3. Juni fixiert werden.

VIDEO – SPÖ-Wahlkommissionsvorsitzender Kopietz: "Die Tagesordnung ist relativ einfach." DER STANDARD

Bei der Befragung werden rund 147.000 rote Mitglieder wahlberechtigt sein. Sie läuft von 24. April bis 10. Mai. Ein Sonderparteitag mit 650 roten Delegierten soll dann die endgültige Entscheidung darüber bringen, wer die SPÖ als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl führen wird. (Jan Michael Marchart, 11.4.2023)