St. Pölten – Es war dann doch ein ungewohntes Bild im St. Pöltener Landhaus: Dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Seite an Seite mit ihrem nunmehrigen Stellvertreter und FPÖ-Chef Udo Landbauer eine gemeinsame Regierungsmaßnahme präsentiert, war vor zwei Monaten noch undenkbar. Erst vor einem Monat hat die Landeschefin lieber einzeln eine Pressekonferenz zu den Koalitionsverhandlungen gegeben, als neben Landbauer über den Stand der Gespräche zu informieren.

Das erste Mal seit der Angelobung des Landtags traten die beiden am Dienstag wieder gemeinsam zu einer Pressekonferenz zusammen. Mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) präsentierten die Regierungspartner einen neuen Wohn- und Heizkostenzuschuss.

Dabei handelt es sich um eine Einmalzahlung, die sich nach der Anzahl der Personen und der Einkommenshöhe in einem Haushalt richtet – eine Familie mit zwei Kindern bekommt etwa 300 Euro, ein Einpersonenhaushalt bekommt 150 Euro. Die Maßnahme soll laut Mikl-Leitner den Mittelstand entlasten. Der Zuschuss wurde in einer Regierungssitzung beschlossen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) sind seit 23. März in einer Koalition. Foto: APA/ Helmut Fohringer

So einig sich Mikl-Leitner und Landbauer auch präsentieren wollten, so verschieden zeigten sie sich dann doch. Die ÖVP-Chefin dankte etwa der Bundesregierung für die zur Verfügung gestellten 85 Millionen Euro, mit der die Maßnahme finanziert werden soll. Über Spekulationen einer schwarz-blauen Regierung will sie nichts wissen, die amtierende Regierung solle bis zum Ende im Amt bleiben.

Landbauer wiederum machte kein Geheimnis daraus und sagte offen auf die Frage eines Journalisten, ob er sich eine schwarz-blaue Koalition im Bund vorstellen könnte: Er wünsche sich ein baldiges Ende der schwarz-grünen Bundesregierung.

Scharfe Kritik an ORF-Gebühr

Auch bei der Abschaffung der ORF-Landesgebühr fiel die Wortwahl doch recht unterschiedlich aus – die schwarz-blaue Landesregierung will ja auf die Landesgebühr künftig verzichten. Mikl-Leitner versicherte, dass trotz des Wegfalls der Gebühr auch weiterhin Kultur und Sport im Land finanziert werden – sie geht davon aus, dass es infolge der derzeit laufenden Finanzausgleichsverhandlungen zu einem Zuwachs der Ertragsanteile des Bundes an die Länder und damit mehr Budget kommt.

Für Landbauer wiederum ist die Abschaffung der, wie er es nennt, "ORF-Zwangsgebühr" ein Freudentag. Er sieht aber in dem neuen ORF-Gesetz "einen nächsten Anschlag auf die Steuerzahler". Er verstehe nicht, weshalb man für etwas zahlen müsse, das man nicht sehen wolle. Die neue ORF-Haushaltsabgabe wurde unter anderem von ÖVP-Ministerin Susanne Raab präsentiert.

Hauptwohnsitz notwendig

Der neue Wohn- und Heizkostenzuschuss soll vor allem den "Leistungsträgern in der Gesellschaft" zugutekommen, wie es heißt. Beantragen kann diesen jede Person mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Landbauer stellte klar, dass sich die Einmalzahlung grundsätzlich vom Klimabonus der Bundesregierung unterscheidet. "Es wird jeder unterstützt, der einen Beitrag in der Gesellschaft leistet. Asylwerber und Häftlinge werden anders als beim Klimabonus nicht unterstützt."

Kritik kommt von der SPÖ: Diese wollte bereits in den Verhandlungen mit der ÖVP einen sogenannten "Heiz-Preis-Stopp", bei dem die Heizkosten auf fünf Prozent des Einkommens limitiert werden. "Zuschüsse sind besser als nichts, stoppen aber nicht die Teuerung", heißt es in einer Aussendung. (Max Stepan, 11.4.2023)