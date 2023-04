Bei dem Unfall kam es zu einem Todesopfer. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Münchendorf – In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag in den Mittagsstunden ein Kran auf einen Lkw gestürzt. Der Lenker des Lastwagens kam ums Leben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Ein Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Kranführer war der Polizei zufolge zusammengebrochen. Er wurde laut Sprecher Stefan Loidl zwar nicht verletzt, hat jedoch einen Schock erlitten.

Zur Ursache des Unglücks lagen noch keine Angaben vor. Ermittlungen waren am Nachmittag im Gang. (APA, 11.4.2023)