Moderatorin Corinna Milborn diskutierte unter anderem mit David Richter (links) vom Verein gegen Tierfabriken und David Süß vom Bauernbund über Fleischkonsum und pflanzliche Alternativen – zu sehen am Dienstag um 22.20 Uhr auf Puls 4. Foto: Puls 4

Wien – Die Menschen seien "Allesfresser", und Fleisch werde bis "in alle Zukunft" ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung sein, sagte Johann Schlederer vom Verband landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten und Chef der Österreichischen Schweinebörse. Veredelungsproduzenten? Welch schönes Wort und Musik in den Ohren jener "Allesfresser" in Österreich, die pro Jahr durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch verschlingen. Davon 35 Kilo Schweinefleisch. So hoch war hierzulande im Jahr 2021 der Pro-Kopf-Verbrauch.

Fleisch als Medizin?

"Wir haben so viele Hundertjährige wie nie zuvor", erklärte Schlederer. So ungesund könne Fleisch also nicht sein, schlussfolgert er, ohne den medizinischen Fortschritt zu erwähnen. "Die fleischlose Kost muss erst beweisen, ob die Leute dann auch so alt werden." Später in der Diskussion bringt Schlederer auch noch den "Schöpfungsauftrag" ins Spiel. Irgendjemand habe das so konstruiert. Ob das Gott oder die "Veredler" waren, blieb auch unerwähnt. "Wir sind von Natur aus keine Wiederkäuer." Mahlzeit!

Bei einer Spezialausgabe von "Pro und Contra" ließ Corinna Milborn über die emotionale Frage diskutieren, ob wir künftig auf Fleisch verzichten sollen. Zu sehen am Dienstag, 11. April, um 22.20 Uhr auf Puls 4. "Die Kontroverse am Wirtshaustisch. Gemästet, gequält, paniert – Sollen wir auf Fleisch verzichten?", so der Titel der Sendung, fand passenderweise in einem Wiener Wirtshaus statt. Vorne am Tisch wurde ein Schnitzel platziert, dahinter saßen die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Bewusstsein für den Wert von Fleisch

Einer davon war Hank Ge, Influencer und Unternehmer. Er lebt seit ein paar Jahren vegan und beschreibt die Community als eine, die zusammenhält, die sich informiert und mit den Produkten identifiziert. Dass in Gasthäusern das Schnitzel um acht oder neun Euro angeboten werde, sei kontraproduktiv und schaffe kein Bewusstsein für den Wert von Nahrungsmitteln.

Hank Ges Antithese, so wurde er von Corinna Milborn vorgestellt, ist der Haubenkoch Max Stiegl, der in seinem Gut Purbach junges Pferd oder Huhn in der Schweinsblase serviert und "Sautänze" veranstaltet, wo Schweine geschlachtet werden. Stiegl plädiert dafür, den Wert des Fleisches zu schätzen. "Man soll nicht jeden Tag Fleisch essen. Das ist komplett sinnlos."

"Das Tier opfert das Leben, damit es uns besser geht"

David Richter, Sprecher der Tierschutzorganisation Verein gegen Tierfabriken (VGT), isst zwar kein Fleisch, hat aber selbst zwei Schweine zu Hause. Sie heißen Bruno und Willi. Er werde aufpassen, dass Max Stiegl seinen Schweinen nicht zu nahe kommt, kommentierte er Stiegls "Sautänze". Es gebe auch Leute, die Spaß haben, Tiere zu töten. Das sei ein "Schwachsinn", reagierte Stiegl. Er wolle mit den Schlachtungen Bewusstsein schaffen. "Das Tier opfert das Leben, damit es uns besser geht." Und Schlederer ergänzte: "Ich kenne alle Schlachtbetriebe und Metzger in Österreich. Ich kenne keinen einzigen, der Spaß daran hat, Tiere zu töten."

Dass immer mehr pflanzliche Produkte in den Regalen der Supermärkte landen, sei sicher kein Hype, sondern Ausdruck gestiegenen Bewusstseins, sagte Tanja Dietrich-Hübner, Nachhaltigkeitsexpertin des Lebensmittelhandelskonzerns Rewe Österreich. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Immer mehr jüngere Leute würden auf diese Produkte umsteigen und auf Fleisch verzichten. Man müsse den Leuten erklären, warum Produkte mehr kosten. Dass es bei der Preisgestaltung auch um die Verdienstspanne des Handels geht, sagte sie nicht dazu.

Irreführende Bilder, sprechende Schweinchen

Das Problem sei, dass die "realitätsnahen Bilder" nicht hergezeigt werden, kritisierte David Richter vom Verein gegen Tierfabriken. Man transportiere schöne Bilder mit irreführenden Werbungen, zeige aber nie die Normalität. Und die ist alles, nur nicht romantisch. Mit dem AMA-Gütesiegel werde den Konsumentinnen und Konsumenten etwas vorgegaukelt. "Das heißt Vollspaltenboden und abgeschnittene Schwänze bei den Schweinen." Sonst würden sie sich gegenseitig "vor lauter Frustration" die Schwänze abbeißen. "Das ist grausam."

"Uns geht es noch viel zu gut in der Gesellschaft", sagt Max Stiegl und macht das am Beispiel von Bibern fest, die rund um den Neusiedlersee getötet würden, weil sie viel Schaden anrichten. Derzeit seien sie noch geschützt, aber wohl nicht mehr lange: "Die gibt es wie Sand am Meer." Ein Exemplar habe 40 oder 45 Kilo. Das wäre jede Menge Fleisch. "Warum darf ich ein Tier erlegen, um es zu entsorgen? Das ergibt ja keinen Sinn."

Keine zu Tode gestreichelten Tiere

David Süß, Direktor des Österreichischer Bauernbunds, kritisiert die Supermärkte, die Fleisch zu Dumpingpreisen verschleudern würden. So werde der Wert des Fleisches nicht erkannt. Heute würden zehn Prozent des Haushaltsbudgets für das Essen ausgegeben, "früher waren es 40 oder 50 Prozent", so Süß. "Dann kann man sich auch nicht erwarten, dass das ein zu Tode gestreicheltes Viech ist."

Als Zuseher und Zuseherin wünscht man sich, dass Talksendungen häufiger das sterile Studio verlassen, wie das Puls 4 immer wieder macht, um atmosphärischer zu werden und Publikumsbeteiligung zu ermöglichen. Das belebt die Diskussion. (Oliver Mark, 11.4.2023)