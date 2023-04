Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Was war das für ein erfolgreiches Wochenende für die Wiener Klubs. Rapid schaffte einen souveränen 3:1-Sieg gegen Klagenfurt. Die Austria verwandelte auswärts in Salzburg einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, musste sich am Ende aber wegen eines umstrittenen Elfmeters mit einem Unentschieden begnügen. Zur Analyse dieses komplexen Matches hat sich Stefan mit Tom Unterstützung ins Haus geholt. Zudem wird natürlich auch der Final-Aufstieg des SCR gegen Ried thematisiert. Folge 61 läutet auch die nächste Derbywoche ein. Am Sonntag lädt Rapid zum 339. Wiener Derby nach Hütteldorf. Der Heimfluch soll endlich besiegt werden, der FAK will die großartige Auswärtsserie weiter ausbauen. Für die beiden Zweierteams gab es ein Wechselbad der Gefühle. Während Rapid II eine 0:4 Heimniederlage gegen Sturm II hinnehmen musste, feierten die Young Violets den zweiten Sieg in Folge. Der Abstiegskampf wird aufgrund dieser Ergebnisse noch enger, weil die Mannschaften tabellarisch enger zusammengerückt sind. Das Tippspiel im April hat richtig Fahrt aufgenommen. Am Freitag ist Andi Ogris in unserem nächsten Special zu hören.

Frage der Woche

Würden Sie lieber alle Derbys in einer Saison gewinnen oder Cupsieger werden? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 11.4.2023)