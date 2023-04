Moskau – Für eine Beamtin im Dienst der Russischen Föderation hat Maria Lwowa-Belowa eine mehr als ungewöhnliche Karriere hingelegt. Eigentlich ist sie Musikerin, hat das Dirigieren studiert, arbeitete als Lehrerin an Musikschulen und engagierte sich dort für die Kinder. Eines ergab das andere – und heute trägt die 1984 in Pensa rund 550 Kilometer südöstlich von Moskau geborene Funktionärin den offiziellen Titel "Präsidialkommissarin für Kinderrechte in Russland".

Maria Lwowa-Belowa (im Gespräch mit Wladimir Putin) prägt Russlands Kinderrechtspolitik. Foto: Reuters/Sputnik/Mikhail Metzel

In Pensa gründete sie die gemeinnützige Organisation Blagowest (Glockenton) und kümmerte sich um die Resozialisierung von Waisen. 2016 wurde ihre Mitstreiterin Anna Kusnezowa zur russischen Kinderrechtsbeauftragten ernannt. Von da an ging es mit der eigenen Karriere steil bergauf. Sie eröffnete weitere Reha-Zentren, größere und teurere, dank vieler staatlicher Zuschüsse.

Auch politisch machte Lwowa-Belowa Karriere. Im November 2019 trat sie in die Kreml-Partei Einiges Russland ein und wurde in das Präsidium des Generalrats der Partei gewählt. Und schwenkte immer mehr auf die Regierungslinie ein. Sie sprach sich mehrfach gegen die Unterbringung von Waisenkindern in geschlossenen Anstalten aus.

Mit Priester verheiratet

Doch eine entsprechende Kampagne eines Vereins gegen den Bau solcher Anstalten unterstützte sie nicht – und auch einen Brief an Präsident Wladimir Putin zur Situation von Behinderten, den 115 Vertreter und Vertreterinnen verschiedener NGOs unterzeichnet hatten, unterschrieb sie nicht.

Pawel Kogelmann, ihr Ehemann, gab 2019 seine Karriere als IT-Spezialist auf und wurde Priester – was in der russisch-orthodoxen Kirche für bereits Verheiratete möglich ist. Lwowa-Belowa befürchtete, sich nun einschränken zu müssen. Aber sie musste, wie sie zitiert wird, nur "ein paar Miniröcke wegwerfen".

Die Kirche spielt in Russland politisch eine bedeutsame Rolle. Lwowa-Belowa ist tief religiös – auch dies beflügelte sicherlich ihre weitere Karriere. Maria Lwowa-Belowa hat fünf leibliche Kinder, fünf Kinder hat sie inzwischen adoptiert, dazu hat sie für ein Dutzend weitere Kinder mit Behinderungen die Vormundschaft übernommen.

Gespräche mit Putin

Am 27. Oktober 2021, einen Tag nach ihrer Ernennung, traf sie sich mit Präsident Putin per Videocall. "Wie schaffen Sie das nur alles, ich meine damit auch Ihr soziales Engagement?", fragte Putin, so berichtet es das Onlinemedium Dekoder. Ihre Antwort: "So sind kinderreiche Mütter eben: Multitasking-Talente."

Im März dieses Jahres fand das nächste Gespräch statt. Da hatte sie einen 15-jährigen Burschen aus Mariupol adoptiert. "Der Präsident hat betont, dass jedes außer Landes gebrachte Kind die Chance haben muss, eine Familie zu finden", schrieb Lwowa-Belowa danach auf Telegram. (Jo Angerer, 12.4.2023)