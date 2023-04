Die sechsjährige Alma (Jehanne Pasquet) mit der neuen Freundin ihres Papas Prune (Agnès Hurstel) in "Ziemlich beste Stiefmutter". Foto: NDR/OCS/Mathieu Zazzo

Das hat sie gerade noch gebraucht. Eigentlich wollte die junge Stand-up-Komikerin Prune (Agnès Hurstel) an ihrer ersten eigenen Show schreiben, doch dann kommt ihr in der französischen Serie Ziemlich beste Stiefmutter die Liebe dazwischen. Die Mitte-zwanzig-Jährige lässt sich mit dem frisch getrennten Mitte-vierzig-jährigen Francis (R. Jonathan Lambert) auf ein Gspusi ein. Und das lässt sich dann doch ernsthafter an als zu Beginn gedacht.

Vor allem ab dem Zeitpunkt, als seine sechsjährige Tochter Alma (Jehanne Pasquet) ins Spiel kommt. Denn Alma hat es faustdick hinter den Ohren, ist altklug, verehrt Napoleon und hat sich vorgenommen, es der neuen Freundin ihres Papas so schwer wie möglich zu machen. Was nichts weniger ist als eine Kampfansage, die es in sich hat.

Aber Prune wäre nicht Prune, wenn sie sich dem Mädl nicht stellen würde. Und das mit ihrer ganz speziellen, sehr erfrischenden Art, an der wir Zuschauerinnen und Zuschauer ab Mittwoch in Doppelfolgen via NDR teilhaben dürfen. Autorin und Hauptdarstellerin Agnès Hurstel versieht in acht Episoden ihre Prune mit einer Rotzigkeit, der auch Alma nach einem gemeinsam und ohne Papa verbrachten Wochenende erliegt. Völlig zu Recht. Auch wenn diese Tage auf der Polizeistation enden und wohl so manche Mutter oder Vater ob Prunes Unverfrorenheit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde.

Hier werden ernste Themen lustig und gleichzeitig tiefsinnig verhandelt. Es geht um Mutterschaft, Feminismus und darum, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ängste zu artikulieren. Man schaut gerne zu, wenn Prune daraus ihr neues Comedy-Programm schnitzt. (Astrid Ebenführer, 12.4.2023)