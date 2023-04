David Alaba und seine Kollegen bei Real Madrid bekommen es erneut mit den Blues aus London zu tun. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Alberto Gardin

Madrid/Mailand – In der Fußball-Champions-League steht am Mittwoch Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba auf dem Prüfstand. Der spanische Meister trifft im Viertelfinalhinspiel der Königsklasse im heimischen Estadio Santiago Bernabeu auf Chelsea (21.00 Uhr/live ServusTV und Sky). In Mailand kommt es derweil zum mit Spannung erwarteten inneritalienischen Duell zwischen dem AC Milan und SSC Napoli.

Nach dem 4:0-Erfolg vergangene Woche im Cup-Schlager beim FC Barcelona und der ernüchternden 2:3-Heimpleite am Samstag gegen Villarreal will das Madrider Team von Trainer Carlo Ancelotti auf seiner sportlichen Berg- und Talfahrt nun wieder Höhenluft schnuppern. Das in der Premier League schwächelnde Chelsea kommt da gerade recht. Die Londoner verloren am Wochenende bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 und belegen nur Rang elf in der Liga.

Knappe Kiste 2022

Doch im Vorjahr wäre die Alaba-Truppe beinahe an Chelsea gescheitert. Nachdem die Spanier das Hinspiel auswärts mit 3:1 gewonnen hatten, waren sie im Rückspiel daheim bereits mit 0:3 hinten. Erst eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung sicherte das Weiterkommen. "Wir haben letztes Jahr viel gelitten", erinnerte Ancelotti. "Wir müssen die Mannschaft und den Verein respektieren, sie haben sehr gute Spieler, auch wenn sie gerade nicht gut drauf sind", so der Italiener.

Bei den Londonern steht seit kurzem Klub-Ikone Frank Lampard als Interimscoach an der Seitenlinie, der als Spieler für Chelsea auch unter Coach Ancelotti kickte. "Er ist erst seit einer Woche hier, aber er wird in der Zeit, in der er bei Chelsea ist, gute Arbeit leisten", zeigte sich der Real-Coach von seinem einstigen Schützling überzeugt. Ancelotti, der im Vorjahr als erster Trainer seinen vierten CL-Titel feierte, hofft allerdings darauf, "eine weitere magische Nacht im Bernabeu zu erleben. Wir müssen die Tatsache ausnutzen, dass wir das erste Spiel zu Hause spielen."

Nord-Süd-Duell in Italien

Italien fiebert indessen dem Nord-Süd-Duell zwischen AC Milan und dem designierten Meister Napoli entgegen. In der Liga haben die Neapolitaner 16 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Lazio, auf Milan sind es gar 22 Zähler. Die Mailänder haben jedoch vor zehn Tagen das Team von SSC-Trainer Luciano Spalletti auswärts mit 4:0 gedemütigt und können nun zudem auf die Unterstützung der eigenen Fans zählen.

Von der 0:4-Watsche wollen sich die selbstbewussten Süditaliener, die ansonsten eine eindrucksvolle Saison auf der Siegesspur bestreiten, nicht irritieren lassen. "Wir haben etwa 50 Spiele im Jahr und erleben diese gerade absolut intensiv", schwärmte Aurelio De Laurentiis, der Napoli-Klubchef. "Es ist, als ob man 50 Mal Liebe macht mit der schönsten Frau der Welt. Nicht schlecht, oder?"

Das Duell steht auch sinnbildlich für die bisher so erfolgreiche Europacup-Saison von Italiens Vereinen. Nach Jahren des internationalen sportlichen Trübsals ist die Serie A mit drei Klubs im Viertelfinale der Champions League vertreten – so vielen wie keine andere Liga – sowie drei weiteren in der Europa und Conference League. "Forza, Leute, Europa wartet auf uns. Lasst es uns erobern", titelte dementsprechend die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag und freute sich vor allem auf "eine Champions League, die Italienisch spricht."

"Es wird Zeit, dass wir das Klischee vom schlechten italienischen Fußball beseitigen", sagte Spalletti, dessen Team zum ersten Mal überhaupt in der Runde der besten Acht in der Königsklasse steht. Verzichten muss er zumindest im Hinspiel auf Stürmer Victor Osimhen. Der 24-Jährige litt zuletzt an Adduktorenproblemen, er fällt auch für die Partie am Mittwoch aus. Die Rückspiele beider Duelle finden kommenden Dienstag statt. (APA/Reuters, 11.4.2023)