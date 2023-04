Vier Tage lang streiken die britischen Assistenzärztinnen und -ärzte. Foto: EPA/ANDY RAIN

Neuer Höhepunkt der Streikwelle in Großbritannien: Am Dienstag haben rund 40.000 Assistenzärztinnen und -ärzte in Krankenhäusern einen viertägigen Ausstand begonnen. Gesundheitsminister Steven Barclay äußerte sich "extrem enttäuscht"; die Forderung der Gewerkschaft BMA nach einer Gehaltserhöhung von 35 Prozent sei unvernünftig und lasse keine Verhandlungen zu. Man habe "keine Vorbedingungen gestellt", erwiderte Emma Runswick von der BMA. "Der Minister sollte an den Verhandlungstisch zurückkehren."

Das Nationale Gesundheitssystem (NHS) wird seit Monaten von Streiks erschüttert. Im Winter betraf dies mehrfach Rettungssanitäter und Pflegepersonal. Die größte Gewerkschaft RCN rückte schließlich von der ursprünglichen Forderung einer Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent ab. Derzeit stimmen die Mitglieder über das Regierungsangebot einer vierstelligen Einmalzahlung sowie fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt ab.

Beim dreitägigen Streik der Krankenhausärzte im vergangenen Monat mussten rund 175.000 Eingriffe verschoben werden. Auf der Insel werden fast alle fachärztlichen Behandlungen und kleinen Operationen im Spital vorgenommen. Diesmal schätzen Experten wie Matthew Taylor vom Verband der Krankenhausträger die Zahl auf 350.000, zumal wegen der Osterferien viele ältere Fachärzte Urlaub machen.

Mehrere Warnungen

Taylor hat immer wieder gewarnt: die Briten vor "riskanten Handlungsweisen", die eine akute Behandlung im Spital erst nötig machen, die Politik und Öffentlichkeit vor den "katastrophalen Folgen" für die Pflege derzeitiger Spitalspatienten und der Behandlung all jener Millionen Bürger, die teilweise seit Monaten auf NHS-Wartelisten schmoren.

Die BMA-Gewerkschaft spricht von einer "Wiederherstellung" des realen Lohnniveaus. Dieses ist angeblich in den vergangenen 15 Jahren um 25 Prozent gesunken, im letzten Jahr kam die zweistellige Inflationsrate hinzu. Tatsächlich erleben Berufstätige in vielen Branchen seit Jahren einen Rückgang ihrer realen Einkommen. Neben der schwierigen Wirtschaftslage und der weltweiten Pandemie-Rezession hat dazu auch der EU-Austritt seinen Beitrag geleistet.

Fehlende ärztliche Hilfe

Die Streiks haben die existenzielle Krise des NHS verstärkt. Dem Berufsverband der Notfallmediziner zufolge sterben jährlich bis zu 25.000 Patienten, weil ihnen nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe zuteilwird. Bei vielen Menschen ist dies selbstverschuldet: Sie beherzigen bis heute die Warnungen vor einem Systemkollaps, mit dem die Regierung während der Corona-Pandemie die Bevölkerung erschreckte.

Wer ins Spital eingewiesen wird, ist dort mit Bettennot und Personalknappheit konfrontiert. In Westeuropa hat laut OECD-Statistik nur Schweden weniger Spitalsbetten (2,43 pro 1000 Bewohner) als das Vereinigte Königreich. Zudem sind wegen der immer älter werdenden Bevölkerung viele Plätze von hochbetagten Patienten belegt.

Allerorten fehlt das Personal. So müssen Jungmediziner Verantwortung übernehmen, die weit über ihre Fähigkeiten hinausgeht. Die Folge: eine wachsende Zahl psychisch überforderter Ärztinnen und Ärzte sowie die rapide Abwanderung in andere Länder wie Irland, Kanada oder Australien. (Sebastian Borger aus London, 11.4.2023)