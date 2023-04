19.40 REPORTAGE

Re: Eine Chance für Kinder – Paten für ein besseres Leben Vor allem Familien mit geringem Einkommen und Migrationsgeschichte bekommen die größer werdende soziale Ungleichheit zu spüren. In Hamburg engagieren sich Menschen als Weggefährten für Kinder aus türkischsprachigen Familien.

Bis 20.15, Arte

20.15 REUNION

Wiedersehen in St. Petersburg (Les poupées russes, F/GB 2005, Cédric Klapisch) Fünf Jahre nach seinem Erasmus-Aufenthalt in Barce lona verdingt sich Xavier (Romain Duris) als Ghostwriter und Autor von Liebesromanen. Privat fällt es ihm nach wie vor schwer, sich auf eine Partnerin festzulegen. Anlässlich einer Hochzeit kommen die Freunde aus Barcelona für ein Jahr in St. Petersburg zusammen. Der zweite Teil von Cédric Klapischs feiner Komödientrilogie in Liebes dingen – wieder mit Cécile de France und Audrey Tautou. Bis 22.20, Arte

Sind beste Freunde: Cécile de France (links) und Romain Duris in "Wiedersehen in St. Petersburg", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Accusoft Inc.

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck Lisa Gadenstätter macht einen Roadtrip durch einige Gemeinden Österreichs, um Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu treffen. Als Experte an ihrer Seite: Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Anschließend geht es um 21.05 Uhr in der Reportage Rettet das Dorf um Perspektiven und Potenziale von Dörfern. Bis 22.25, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Das süße Gold Amazoniens Das Geschäft mit dem "süßen Gold" verdrängt die Abholzung des Regenwaldes: Der Honig der stachel losen Wildbienen ist für die lokale Bevölkerung lukrativer als Holzschlag. Ein Schweizer Forstingenieur will den Honig in alle Welt exportieren und damit die Abholzung eindämmen. Bis 21.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Klimakrise – Die Lügen der Öl-Konzerne Die Doku zeigt, wie die Ölindustrie in den USA Zweifel am menschengemachten Klimawandel säte, um eine restriktive Klimapolitik zu verhindern und weiter un gehindert Öl und Gas fördern zu können. Im Weltjournal+ geht es ab 23.05 Uhr um Forschung, Fake und Faule Tricks – die Machenschaften der Konzerne. Bis 23.55, ORF 2

23.50 DOKUMENTATION

Irak, unsichtbare Schönheit Über 30 Jahre hinweg hat Latif Al irakische Städte wie Bagdad, Mossul und Basra fotografiert. Es sind Bilder aus Vorkriegszeiten. 88-jährig reist er erneut durch sein Heimatland, auf der Suche nach den Orten und Menschen von damals. Bis 0.45, Arte

0.25 KRIMISERIE

Mit Schirm, Charme und Melone: Das Verhör (The Avengers: The Wringer, GB 1964, Don Leaver) Um Gehirnwäsche und eine Fluchtroute für Agenten zwischen Österreich und Ungarn geht es in dieser Folge der legen dären britischen Krimiserie Mit Schirm, Charme und Melone. An der Seite von John Steed (Patric Macnee) stand damals noch nicht Diana Rigg als Emma Peel, sondern das spätere Bond-Girl Honor Blackman als Dr. Catherine Gale. Bis 1.15, One