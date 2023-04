Der "Werndlexplorer" beim Flugtest. Foto: WerndlExplorer

Bereits zum sechsten Mal organisiert die European Space Agency (Esa) heuer den österreichischen Schulwettbewerb "CanSat". Ab 14 Jahren können Jugendliche dort ihrer Begeisterung für die Raumfahrt Ausdruck verleihen. Hauptaufgabe für alle teilnehmenden Teams: einen Satelliten in der Größe einer herkömmlichen Getränkedose bauen. Im Finale schießen die Veranstalter am Flugplatz Schärding-Suben die eingereichten Satelliten mithilfe einer Rakete der TU Wien in die Luft, wo sie schließlich in einer Höhe von mindestens 500 Metern ausgeworfen werden und mithilfe eines Fallschirms zu Boden sinken.

Während des Sinkflugs muss der von den Schülerinnen und Schülern gebaute Minisatellit eine spezielle "Mission" erfüllen: Er soll die Werte für die Außentemperatur und den Luftdruck messen und sie mindestens einmal pro Sekunde an die Bodenstation übertragen. Zusätzlich darf sich jedes Team" eine fiktive "Sekundärmission" überlegen – dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.

Monatelang haben die sechs Jugendlichen an ihrem Minisatelliten "Werndlexplorer" gearbeitet. Foto: WerndlExplorer

Erde an Werndlexplorer

Auch das BG/BRG Werndlpark und die HTL Steyr schicken dieses Jahr sechs Nachwuchskosmonauten ins Rennen: Maja Buchegger, Pandora Spindler, Julia Buchegger, Julia Aschaber, Lena Minderock und Valentin Spindler bilden gemeinsam das Team "Werndlexplorer". Bereits im Vorjahr hat ein Teil der Gruppe am Wettbewerb teilgenommen und den ausgezeichneten zweiten Platz erreicht. Dieses Jahr wollen es die sechs Jugendlichen nun so richtig krachen lassen und den Sieg nach Steyr holen.

"Wir haben uns das nötige Wissen für den Bau komplett selbst angeeignet, aber natürlich haben gewisse Grundkenntnisse aus dem Physikunterricht bei der Entwicklung des Satelliten geholfen", erzählt Teamleiterin Pandora Spindler. Seit November tüfteln die sechs an ihrem Satelliten – trotz Schulstresses in ihrer knapp bemessenen Freizeit. Betreut wird das Projekt von Ralph Kritzinger, Mathe- und Physiklehrer am Gymnasium Werndlpark. Die nötigen Materialien und Messgeräte stellt vorwiegend die HTL Steyr zur Verfügung.

Planet B

Für die zweite, fiktive Mission haben sich die jungen Oberösterreicher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: "Der Klimawandel ist gerade allgegenwärtig. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir unseren Werndlexplorer die Oberfläche eines erdähnlichen Planeten B erkunden lassen wollen." Die Jugendlichen haben dafür ein weiteres Gadget in ihren Satelliten eingebaut: Per Knopfdruck werden Samen ausgeworfen.

Ein Teil des Teams "Werndlexplorer" bei der Generalprobe am Osterwochenende. Foto: WerndlExplorer

Als Preis winkt dem Siegerteam die Teilnahme am Europafinale, dessen Austragungsort erst nach dem nationalen Finale bekanntgegeben wird. Außerdem dürfen die jungen Tüftler österreichische Firmen besuchen, die Komponenten für die Weltraumforschung herstellen. Eines ist jedoch sicher: Das Projekt hat ein nachhaltiges Interesse für die Raumfahrt bei den sechs Jugendlichen geweckt. "Wenn wir jetzt auch noch gewinnen, wäre das der absolute Wahnsinn!" Ob das Team Werndlexplorer siegreich vom Flugplatz geht, entscheidet sich beim österreichischen Finale am 14. April. (Anna Tratter, 12.4.2023)