Mit überfüllten Zügen, gesperrten WCs und leergekauften Bistros schreckt die Bahn die Fahrgäste davon ab, an Feiertagen auf der Schiene zu verreisen

Zu Ostern twitterte die ÖBB eine Liste mit Gründen, wieso der Osterhase heuer den Zug nehmen sollte. Erstellt hat die Liste ChatGPT. Sie zeigt: Maschinelles Lernen und menschliche Erfahrungen sind zwei paar Löffel.

Überfüllte Züge der ÖBB sorgten zu Ostern für Ärger bei Reisenden. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Die Probleme beginnen beim Timing: Würde Meister Lampe erst zu Ostern entscheiden, den Zug zu nehmen, bekäme er keinen Platz mehr. Wer an Feiertagen verreist, muss lange vorher buchen. Sonst bleibt nur die teurere erste Klasse – oder der Boden vor dem WC.

ChatGPT argumentiert auch, bei einer Zugfahrt bleibe einem der Verkehrsstress erspart. Autos begegnen einem im Railjet zwar keine – doch wenn das WC "Out of Order" ist und das Restaurant leergekauft, dann kann der Stau es mit der Kolonne auf der Autobahn aufnehmen. Es ist nachvollziehbar, dass der ÖBB die Kapazitäten fehlen, Spitzen reibungslos abzudecken. Doch es sollte möglich sein, sich auf Ausnahmetage besser vorzubereiten. Fahrgäste wären schon froh, wenn das Bordbistro aufgefüllt wird und ein WC pro Waggon benutzbar bleibt.

Auch hilfreich: Durchsagen, wo es noch freie Sitzplätze gibt, und eine verlässliche Information darüber, welcher Zug noch Kapazitäten bietet. Derzeit fühlt es sich an, als wolle die ÖBB Fahrgäste abschrecken, an Feiertagen die Bahn zu nehmen. Das ist unfair für Menschen, die so widrige Bedingungen schlechter wegstecken. Und bestimmt nicht im Sinne des Osterhasen. (Antonia Rauth, 11.4.2023)