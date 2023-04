Alle 13 "Star Trek"-Filme – ab sofort gestochen scharf in bester Heimkinoqualität verfügbar. Foto: Paramount Pictures

Gute Nachrichten für Trekkies: Paramount veröffentlicht ein Set auf Ultra-HD-Blu-ray, das die Filme "Star Trek: Generations", "Star Trek: First Contact", "Star Trek: Insurrection" und "Star Trek: Nemesis" enthält, zusammen mit einer Reihe von Bonusfunktionen. Zum ersten Mal sind diese Filme in einer 4K- und HDR-Auflösung für den Heimgebrauch erhältlich. Außerdem können die Filme auch auf On-Demand-Plattformen wie der Apple-TV-App angesehen werden.

Konkret bedeutet das, dass alle 13 "Star Trek"-Filme, die im Kino veröffentlicht wurden, nun seit dieser Woche in zeitgemäßer Heimkinoqualität erhältlich sind. Die neuen Veröffentlichungen unterstützen sowohl den Dolby Vision HDR als auch den Dolby Atmos-Audiostandard.

Nachholbedarf gegeben

Obwohl viele der beliebten "Star Trek"-Fernsehserien auf Blu-ray und in digitaler HD-Qualität erhältlich sind, sind große Teile der klassischen "Star Trek"-Fernsehserien immer noch nicht in High Definition (HD) verfügbar, geschweige denn in 4K oder HDR. Die "Original Series" und "The Next Generation" wurden in den letzten Jahren auf Blu-ray und in digitaler HD-Qualität veröffentlicht, ebenso wie "Enterprise" und "The Animated Series". Alle neuen Serien von Paramount+ sind in HD verfügbar. "Deep Space Nine" und "Voyager" sind allerdings immer noch lediglich in Standardauflösung verfügbar. (red, 12.4.2023)