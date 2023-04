In dieser Galerie: 3 Bilder Erling Haaland setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Foto: IMAGO/Conor Molloy/News Images Ein herrlicher Schlenzer brachte Manchester City auf Kurs. Foto: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images Lukaku jubelt nach dem Elfmetertreffer zum 2:0. Foto: REUTERS/PEDRO NUNES

Manchester City hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Champions-League eine exzellente Ausgangsposition geschaffen. Englands Meister gewann den Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München am Dienstagabend vor eigenem Publikum hochverdient mit 3:0 und hat damit am Mittwoch nächster Woche alle Trümpfe in der eigenen Hand. Ebenfalls gute Karten hat Inter Mailand nach einem 2:0-Erfolg bei Benfica Lissabon.

"Brutal, das Resultat ist sehr bitter", sagte Kapitän Joshua Kimmich nach dem Spiel bei "Prime Video". Bis zum zweiten Gegentreffer sei es ein "Spiel auf Augenhöhe gewesen", ergänzte er – und übte sich trotzig in Optimismus für das Rückspiel: "Es ist möglich mitzuhalten, zu gewinnen, auch wenn das jetzt komisch klingt." Matthijs de Ligt ergänzte: "Ich glaube, wir haben das Spiel unnötig weggegeben."

Die "Citizens" legten im City of Manchester Stadium durch Rodri in der 27. Minute den Grundstein für den neunten Pflichtspielsieg in Folge. Nach dem Seitenwechsel sorgten Bernardo Silva (70.) und Erling Haaland (76.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Der 22-jährige Norweger erhöhte seine Saisontorbilanz auf 45 in 39 Pflichtspielen, alleine elf davon gelangen ihm in sieben Partien in der "Königsklasse". Dort hält der Ex-Salzburg-Stürmer nun gesamt bei 34 Toren nach nur 26 Einsätzen.

Schlenzer zur Führung

Der Schlager entwickelte sich vor der Pause chancenarm. Die gastgebenden Engländer hatten mehr vom Spiel und sorgten auch für eines von ganz wenigen echten Highlights. Rodri nahm sich aus fast 20 Metern ein Herz und zirkelte den Ball mit links ins Kreuzeck. Einen zweiten Gegentreffer verhinderte Bayern-Goalie Yann Sommer, der einen Gündogan-Schuss glänzend mit einem Fußreflex parierte (34.).

Auf der anderen Seite musste Ederson vorerst kein einziges Mal eingreifen, kurz vor dem Pausenpfiff fehlte bei einem Weitschuss von Leroy Sane nicht viel auf den Ausgleich (45.+2). Der Bayern-Offensivspieler trat auch nach Wiederbeginn wieder in Erscheinung, scheiterte aber an Ederson (49.). Es war der Auftakt eines offenen Schlagabtausches, in dem beide Teams bei strömendem Regen in der Offensive Glanzlichter setzen.

Starker Sommer kassiert drei Tore

Am Ende einer kuriosen Aktion wurde ein Schuss von City-Star Haaland in höchster Not geblockt (50.). Bei den Bayern war es einmal mehr Sane, der City-Tormann Ederson bei einem Weitschuss prüfte (54.). Doch die Engländer hatten ein Chancenübergewicht und für die Gäste wurde es von Minute zu Minute brenzliger. Sommer konnte sich bei Abschlüssen von Nathan Ake und Ruben Dias (jeweils 57.) noch auszeichnen. Einen schwerwiegenden Fehler von Dayot Upamecano konnte der Schweizer aber nicht mehr ausbügeln. Der Ex-Salzburger verlor beim Herausspiel-Versuch den Ball. Der landete dann bei Haaland, der uneigennützig zur Mitte flankte, wo Bernardo Silva wuchtig einköpfelte.

Sechs Minuten später stieg der Assistgeber dann zum Torschützen auf. Nach Stones-Vorarbeit traf der Norweger aus kurzer Distanz direkt ins Eck. Haaland war damit auch in seinem zweiten Spiel nach überstandener Leistenverletzung erfolgreich. Trotz hoher Niederlage war Sommer noch der beste Bayern-Akteur, er verhinderte bei einem Rodri-Kopfball noch Schlimmeres (87.). Damit entschied Josep Guardiola das Trainerduell mit dem zum erst vierten Mal als Bayern-Coach agierenden Thomas Tuchel vorerst eindeutig für sich. Die Münchner müssen kommende Woche auf ein kleines Fußball-Wunder hoffen.

Inter siegt bei Benfica

Mit dem Rücken zur Wand steht auch Benfica mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt. Den Inter-Sieg machten Nicolo Barella (51.) und Romelu Lukaku (82./Elfmeter) perfekt. Portugals Rekordmeister droht wieder einmal den Premieren-Halbfinaleinzug zu verpassen. Für Inter könnte der Erfolg hingegen einem Befreiungsschlag gleichkommen, war er doch der erste Triumph nach sechs sieglosen Partien.

Es entwickelte sich von Beginn an eine hart umkämpfte Begegnung, beide Teams schenkten sich nichts. Rafa hatte die erste Chance der Gastgeber, scheiterte aber an Torhüter Andre Onana (15.). Große Möglichkeiten blieben vor der Pause aber Mangelware.

Die Gäste erwischten dann den besseren Start im zweiten Durchgang und gingen durch Barella in Führung. Die Begegnung wurde nun offener, Rafa vergab die große Chance zum Ausgleich für die Gastgeber (57.). Lukaku behielt beim Elfmeter die Nerven. (APA, sid, red, 11.4.2023)

Ergebnisse der Champions League – Viertelfinal-Hinspiele:

Manchester City – FC Bayern München 3:0 (1:0).

Tore: Rodri (27.), Bernardo Silva (70.), Haaland (76.).

Benfica Lissabon – Inter Mailand 0:2 (0:0).

Tore: Barella (51.), Lukaku (82./Elfmeter)

Rückspiele am Mittwoch nächster Woche

Mittwoch: