Ein chinesisches Kriegsschiff nimmt an einer militärischen Übung vor der chinesischen gegenüber den von Taiwan kontrollierten Matsu-Inseln teil. Foto: REUTERS/THOMAS PETER

Taipei – Taiwan habe der Welt Entschlossenheit gezeigt, Freiheit und Demokratie zu verteidigen – trotz der Spannungen mit China. Das betonte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zum Abschluss ihrer Reise, die sie auch nach Guatemala und Belize und in die Vereinigten Staaten führte. In Los Angeles traf Tsai letzte Woche den Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. China, das das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium betrachtet, begann am Samstag als Reaktion auf Tais Auslandereise mit Militärübungen rund um die Insel und betonte am Mittwoch, Tsai würde Taiwan in eine "stürmische See" treiben.

"Tsai Ing-wen brachte Gefahr nach Taiwan. Tsai Ing-wen hat sich fast vollständig auf die Seite der Vereinigten Staaten geschlagen und damit Taiwan in stürmische Gewässer getrieben", sagte der Sprecher des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten (TAO), Zhu Fenglian, am Mittwoch.

Zuvor betonte Tsai bei einem Treffen mit kanadischen Gesetzgebern in Taipeh: "Mit dieser Reise haben wir der internationalen Gemeinschaft erneut die Botschaft übermittelt, dass Taiwan entschlossen ist, Freiheit und Demokratie zu schützen, was von unseren demokratischen Partnern anerkannt und unterstützt wird". Angesichts des anhaltenden autoritären Expansionismus sei es umso wichtiger, dass sich die Demokratien aktiv zusammenschließen, fügte sie hinzu. "Kanada ist ein sehr wichtiger demokratischer Partner. Wir sind bereit, unser Möglichstes zu tun, um gemeinsam mit Kanada und vielen anderen gleichgesinnten internationalen Partnern die Werte von Freiheit und Demokratie zu schützen."

Weiter militärische Aktivitäten rund um Taiwan

Obwohl China am Montag das planmäßige Ende der dreitägigen Übungen verkündet hatte, setzte Peking seine militärischen Aktivitäten rund um Taiwan fort. Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte am Mittwochmorgen mit, dass in den vorangegangenen 24 Stunden 35 chinesische Militärflugzeuge und acht Marineschiffe in der Nähe von Taiwan entdeckt worden sind.

Von diesen Flugzeugen hatten 14 die Mittellinie der Taiwanstraße überquert, wie aus einer vom Ministerium zur Verfügung gestellten Karte hervorgeht; die Linie dient normalerweise als inoffizielle Barriere zwischen den beiden Seiten. China erkennt die Existenz der Linie nicht an.

USA verstärkt Präsenz im Indopazifik

Die Verteidigungsminister der USA und der Philippinen haben sich indes auf einen Fahrplan für US-Sicherheitshilfen für den Inselstaat in den kommenden fünf bis zehn Jahren verständigt. Es sei über die Lieferung von "vorrangigen Verteidigungsplattformen" wie Radare, Drohnen, militärische Transportflugzeuge sowie Küsten- und Luftverteidigungssysteme gesprochen worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken auf einer Pressekonferenz mit seinem philippinischen Amtskollegen Enrique Manalo am Dienstag in Washington.

Die USA und andere Staaten sind besorgt über Chinas Handelspraktiken und den chinesischen Expansionsdrang im Indopazifik. Die USA erwägen Experten zufolge, die Philippinen als potenziellen Standort für Raketen, Flugkörper und Artilleriesysteme zu nutzen – auch um einem möglichen militärischen Vorgehen Chinas gegen Taiwan entgegenzuwirken. Die Volksrepublik betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz und hat nie auf die Option verzichtet, Gewalt anzuwenden, um die Insel unter Kontrolle zu bringen.

Marcos versicherte China am Montag, dass die den USA zugänglichen Militärstützpunkte nicht für Offensivaktionen genutzt würden. Die Vereinbarung mit Washington diene ausschließlich der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit seines Landes. (red, APA, 12.4.2023)