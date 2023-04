Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die gefundene Frau zuvor als vermisst gemeldet worden war (Symbolbild). Foto: AP

In den sozialen Medien wird es ein "Osterwunder" genannt. In Amerika wurde am Karfreitag eine vermisste Frau in einem Fahrzeug gefunden, das fast vollständig in einem See versunken war. Laut eigenen Aussagen hatte sich die Frau bereits mehrere Stunden in dem Jeep befunden. Sie wurde unterkühlt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Ein Angler stieß zuerst auf das Fahrzeug und verständigte die Polizei. Der Insider" zitiert eine Pressemitteilung, wonach der Anruf bei der Polizeistation am Freitagmorgen eingegangen war. Bei der Bergungsaktion des Fahrzeugs wurde die Frau schließlich gefunden.



Als vermisst gemeldet

"Der Fischer und der Mitarbeiter des Abschleppdienstes konnten der Frau aus dem Jeep helfen, sie in ein Boot setzten und ans Ufer bringen", sagte der zuständige Polizeibeamte. Er ergänzte, dass es unklar sei, wie lange der Jeep im Wasser gelegen sei. Laut den Aussagen der gefundenen Frau seien es aber mindestens ein paar Stunden gewesen. Der Rettungsdienst behandelte sie wegen Unterkühlung und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei außerdem fest, dass die Frau als vermisst gemeldet war. Weitere Information über den Fall, die Identität der Frau oder den Zeitpunkt, zu dem sie als vermisst gemeldet worden war, wurden nicht genannt.

Fall sei nicht ungewöhnlich



Auch unklar ist, wie genau die Frau überlebt hat, wie viel Wasser in das Fahrzeug eingedrungen oder wie viel Luft noch vorhanden war. Eine Überlebensexpertin sagte laut "Insider", es sei nicht ganz ungewöhnlich, dass eine Person in einem untergetauchten Fahrzeug stundenlang unter Wasser überleben könne, aber es sei selten. Ein Fahrzeug unter Wasser sei eine "dringliche Überlebenssituation", da der Hirntod in der Regel innerhalb von vier Minuten nach dem Sauerstoffentzug eintritt.

Es habe jedoch Fälle gegeben, in denen Menschen stundenlang überlebt hätten oder wiederbelebt worden seien, vor allem, wenn das Wasser kalt gewesen sei. Laut der Expertin sei dies eine medizinisch ungewöhnliche Situation, die noch untersucht werde, und sie nannte mögliche Erklärungen wie Stoffwechselabschaltungen.

Im Jahr 2013 überlebte ein Mann drei Tage unter Wasser in einem vor Nigeria gesunkenen Schleppschiff. Der Mann hatte ein Luftloch gefunden und konnte überleben, bis Taucher ihn bei der Bergung von Leichen fanden. Im Jahr 2015 verbrachte ein 18 Monate altes Mädchen 14 Stunden in einem untergetauchten Auto und überlebte, nachdem ein Unfall das Fahrzeug seiner Mutter in einen Fluss geschleudert hatte. (awie, 12.4.2023)