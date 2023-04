Die gehypte Wüstenmetropole Dubai kommt in der Umfrage am schlechtesten weg. Foto: AP/Kamran Jebreili

"Travelbook" wollte von seinen Followern auf Instagram und Facebook wissen, welche Destinationen sie als ihre größten Reiseflops einstufen würden. Zur Wahl standen Städte, Inseln oder ganze Länder. Aus den 16 am häufigsten genannten Reisezielen erstellten die Kolleginnen und Kollegen des Onlinereisemagazins eine Liste. Einen Monat lang konnten die "Travelbook"-Leserinnen und -Leser dann abstimmen, welches dieser 16 Ziele das enttäuschendste der Welt ist – über 32.000 wurde gevotet.

Das Ergebnis war selbst für die "Travelbook"-Redaktion überraschend, wie auf der Website zu lesen ist: "Ausgerechnet das Reiseziel, das bei den diesjährigen Traveller's Choice Awards von Tripadvisor auf Platz eins der beliebtesten Reiseziele der Welt gelandet ist, hat Reisende laut dem 'Travelbook'-Voting am meisten enttäuscht. Die Rede ist von Dubai!", steht dort. 16 Prozent der Stimmen gingen an die Wüstenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Hype und nichts dahinter?

Allerdings geht aus der Umfrage nicht hervor, warum Dubai derart schlecht abschneidet. Das liegt wohl daran, dass es sich um eine reine Abstimmung ohne zusätzliche Auswahlmöglichkeiten oder Kommentarfunktion handelt, wie aus dem Artikel hervorgeht. "Vermutlich ist die gehypte Megastadt mit ihren Wolkenkratzern der Superlative und einem vergleichsweise kleinen historischen Zentrum einfach nicht jedermanns Sache", heißt es dort weiter. Auch die im Sommer extreme Hitze dürfte manch einen Urlauber überfordern. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass es sich bei den Vereinigten Arabischen Emiraten um eine nicht demokratische Monarchie handle und das Rechtssystem wesentlich auf der Scharia beruhe.

Auf Platz zwei des Votings landet mit 14 Prozent der Stimmen die deutsche Hauptstadt Berlin, dicht gefolgt von der kalifornischen Metropole Los Angeles (13 Prozent der Stimmen). (red, 12.4.2023)

Hier das Ranking der enttäuschendsten Reiseziele im Überblick