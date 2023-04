In dieser Galerie: 4 Bilder Seit Jänner 2018 wird Jennifer Scharinger vermisst. Foto: ORF Die Ermittlungen wurden 2019 eingestellt. Seitdem sucht Jennis Mutter Brigitta Scharinger nach ihrer Tochter. Foto: ORF Die Geschwister Sandra und Andreas wollen herausfinden, was mit Maria passiert ist. Sie ist seit 1982 abgängig. Foto: ORF In Stainz in der Steiermark suchen Bekannte und Freunde nach der vermissten Waltraud. Die 60-Jährige wurde schließlich tot aufgefunden. Foto: ORF

"Für mich bleibt nur noch der eine Weg", sagt die Mutter von Jenni. Sie selber zu suchen nämlich, "und ich glaube, wir sind nahe dran". Seit Jänner 2018 wird die 21-jährige Jennifer Scharinger vermisst. Dass ihre Tochter freiwillig verschwunden sei, hält ihre Mutter Brigitte für ausgeschlossen. ORF-Reporterin Julia Kovarik spricht im neuen "Schauplatz" – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 – mit Angehörigen, mit der Polizei und mit Menschen, die eng mit vermissten Personen verbunden waren. Die Ermittlungen im Fall Jenni wurden 2019 eingestellt, Brigitta Scharinger sucht seit vier Jahren auf eigene Faust nach ihrem Kind. "Ich kann mir nicht überlegen, was ich im Garten anbaue oder wohin ich auf Urlaub fahre, bevor ich nicht weiß, was mit Jenni passiert ist", sagt sie zu Julia Kovarik.

Rund 10.000 Menschen werden jährlich als vermisst gemeldet, nur zehn Fälle davon bleiben im Schnitt ungelöst. Die meisten Personen tauchen innerhalb weniger Tage wieder auf. Kovarik beleuchtet in ihrer Sendung drei Fälle genauer. Bei zwei davon könnte es sich um Mordfälle handeln, sagt Moderator Peter Resetarits. Fälle, die nur deshalb nicht vor Gericht gelandet seien, weil nie eine Leiche gefunden wurde. Eine Anklage ist hier schwer möglich.

Ein Ort auf der Suche nach Waltraud

In Stainz in der Steiermark ist ein ganzer Ort auf der Suche nach Waltraud. Anfang Februar ist dort die Frau verschwunden, ihr Neffe hat sie bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem jemand die Handtasche auf einem Parkplatz gefunden hat. "Das Schlimme ist die Ungewissheit", sagt ein Angehöriger. In Stainz war Waltraud präsent, viele nehmen teil an der Suche. Und alle fragen sich, was passiert ist. Die Polizei will aus ermittlungstechnischen Gründen gegenüber Kovarik im Februar zum Fall der vermissten Waltraud nichts sagen. Prinzipiell darf eine erwachsene Person ihren Aufenthaltsort frei wählen. Auch ohne anderen Bescheid zu geben. Aber die Polizei werde tätig, sobald eine Abgängigkeitsanzeige vorliege. "Kovarik hat vom Fall der vermissten Waltraud in der Zeitung gelesen", sagt sie zum STANDARD, "in einer kleinen Gemeinde, in der jeder jeden kennt und ein Stück weit auch beobachtet, verschwindet ein Mensch plötzlich vom Erdboden. Mich hat interessiert, was macht so ein Ereignis mit einer Dorfgemeinschaft?"

In der Nähe von Amstetten in Niederösterreich trifft Julia Kovarik die Geschwister Andreas und Sandra. 1981 ist Maria, die Freundin des Großonkels, spurlos verschwunden. Es hieß, sie hätte sich nach Kanada zu ihrem Bruder abgesetzt. Andreas zeigt Fotos von Maria, er und Sandra wollen dem Familiengeheimnis auf die Spur kommen. Daran, dass Maria ausgewandert sein soll, glauben die beiden nicht. Innerhalb der Familie habe es Andeutungen gegeben, dass der Großonkel etwas mit dem Verschwinden zu tun habe.

Andreas ist davon überzeugt, dass sie ermordet wurde und glaubt auch zu wissen, wo die Leiche liegt. Im Fundament eines Gartenzaunes, gefunden wurde dort nichts. Bei ihrem Verschwinden war Maria 21 Jahre alt, sie soll versucht haben, sich von ihrem Partner zu trennen. 1981 hat sie die alleinige Obsorge für das Kind beantragt, erzählt Kovarik in der Sendung. Bei der Verhandlung ist sie dann nicht erschienen.

"Der Fall ist insofern sehr interessant, weil er über 40 Jahre her ist und eigentlich erst jetzt Bewegung reinkommt", so Kovarik: "Mich berührt, dass eine junge Frau verschwindet und anscheinend niemanden abgeht, denn sie wurde nie als vermisst gemeldet. Ich wollte dann ein bisschen mehr über sie herausfinden. Wie war ihr soziales Umfeld, was sagen ihre damaligen Freunde, warum hat sie niemandem gefehlt? Und natürlich: Was ist passiert?"

Ohne Opfer keine Anklage

Brigitta Scharinger, die Mutter der vermissten Jenni, kümmert sich um die Wiener Wohnung der Tochter. Laut Jennis damaligem Freund soll Jenni nach einem Streit wütend die Wohnung verlassen haben. In der Wohnung blieben Jennis Schlüssel, Geldbörse, Handy und Reisepass zurück. Die Mutter komme gerne in die Wohnung, sagt sie. Sie glaubt, dass ihre Tochter im Wald rund um Hollabrunn verscharrt ist.

Dort versucht sie, ihr Kind auf eigene Faust zu finden. Das Handy des Ex-Freundes sei hier eingeloggt gewesen, sagt sie. Im Herbst 2018 hätten dort auch Spürhunde der Polizei eine Fährte angezeigt. Jennis Ex-Freund habe angegeben, er sei damals nach dem "ziellos umhergefahren". "Mir wurde gesagt, ohne Opfer gibt es keine Anklage", sagt Jennis Mutter. Laut der Staatsanwaltschaft seien sämtliche Ermittlungsansätze ausgeschöpft worden, es habe keine ausreichenden Beweise gegeben.

Jennis Mama sucht weiter. Im Kofferraum hat sie Schaufel, Stiefel, Handschuhe, einen Stock zum Stochern. Angst, Jenni zu finden, hat sie nicht. Dann wäre alles klar, und es würde zu einer Anklage kommen, sagt sie. Und sie könne wieder in die Zukunft blicken und Pläne machen. Dann könne auch ihr Leben weitergehen. Fündig wurde sie nicht.

Anfang März wurde im steirischen Stainz die Leiche von Waltraud gefunden, die Obduktion brachte keine Hinweise auf Fremdverschulden.

"In mindestens zwei der drei Fälle steht ein Femizid im Raum", sagt Kovarik über die Vermisstenfälle, die sie für diesen ORF-"Schauplatz" näher beleuchtet hat, "vielleicht ist es kein Zufall, dass alle drei Fälle verschwundene Frauen sind. Österreich ist immerhin das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden, und da sind die vermissten Frauen noch gar nicht eingerechnet." Eine beklemmende und traurige, aber sehenswerte Reportage. (Astrid Ebenführer, 13.4.2023)