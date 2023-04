Reisegepäck kann man ab sofort von zu Hause abholen lassen: Dabei wird das Gepäck an einem definierten Abholtermin abgeholt, der Abflug kann am nächsten Tag ohne Check-in-Wartezeiten angetreten werden. Am Ziel können Koffer und Co dann am Gepäckband entgegengenommen werden. Foto: Flughafen Wien

Austrian-Airlines-Passagieren steht am Flughafen Wien nun der Gepäckservice von Airportr zur Verfügung: Seit heute, 12. April 2023, können Reisende mit Austrian-Airlines-Tickets ihr Gepäck vorab zum Flughafen bringen lassen. Reisekoffer, Sportequipment oder Kinderwägen kann man so zu Hause abholen lassen: Dabei wird das Gepäck an einem definierten Abholtermin zu Hause, im Büro oder im Hotel abgeholt, der Abflug kann am nächsten Tag ohne Check-in-Wartezeiten angetreten werden. Das Gepäckstück kann nach der Abholung von der Haustür bis zum Flugzeug verfolgt werden.

Der Service beschränkt sich derzeit nur auf Wien, die ersten 200 Buchungen sind im Rahmen eines Testlaufs mit Abflug bis 3. Mai 2023 kostenfrei. Danach soll das neue Angebot fest in die Servicepalette aufgenommen werden und ist je nach Anzahl der Gepäckstücke und dem Abholort ab 26 Euro buchbar.

Ohne Check-in-Wartezeit

Mit dem neuen Angebot wollen der Flughafen Wien und Austrian Airlines gemeinsam mit dem Kooperationspartner Airportr, einem in Wales und England ansässigen Unternehmen, das sich auf "intelligente Gepäcklösungen" spezialisiert hat, die Servicequalität für Flugreisende in Wien steigern, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. "Dank der Gepäckabholung von zu Hause starten Passagiere ab sofort ohne Check-in-Wartezeit und noch entspannter in den wohlverdienten Urlaub", wird darin Flughafen-Vorstand Julian Jäger zitiert. Rechtzeitig vor der Sommersaison wolle man damit die Servicequalität in Wien noch weiter ausbauen. In eine ähnliche Kerbe schlägt Michael Trestl von den Austrian Airlines: "Es ist uns ein großes Anliegen, den gesamten Reiseablauf für unsere Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten." Gebucht wird über die externe Plattform von Airportr unter www.airportr.com/de/austrianairlines/.

Eine Erweiterung des Serviceangebots ist bereits in Planung. Mittelfristig soll die Einschleusung der abgeholten Gepäckstücke über den City-Check-in des City-Airport-Train in Wien Mitte erfolgen. (red, 12.4.2023)