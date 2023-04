Marcel Sabitzer in Action. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Marcel Sabitzer kann sich einen Verbleib beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United auch über den Sommer hinaus vorstellen. "Ich habe meinen Platz hier gefunden. Ich kenne die Premier League nun und kann sagen: Es gibt nichts Besseres, Intensiveres und Härteres", sagte der österreichische Mittelfeldspieler im Interview mit der Sport Bild. Sabitzer ist noch bis zum 30. Juni von Bayern München an die Red Devils ausgeliehen.



"Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United – speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme – sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht allein zu entscheiden", so Sabitzer, in dessen Leihvertrag keine Kauf-Option verankert ist.

Der 29-Jährige war in München kaum über die Reservisten-Rolle hinaus gekommen, in Manchester zählt er mittlerweile zu den Leistungsträgern. Mit dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel habe er noch nicht gesprochen, sagte Sabitzer: "Ich bin ab 1. Juli 2023 wieder Bayern-Spieler, so steht es im Vertrag. Ich bin in keine Richtung festgefahren." (sid, red, 12.4.2023)