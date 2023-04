Nidri-Wasserfälle – kleine Ursache, große Wirkung

Betrachtet man das kleine Rinnsal, welches auf Lefkada bei Nidri ins Meer mündet, glaubt man kaum, dass dieses in der Lage war, derart schöne Wasserfälle zu formen. Ab der Taverne steigt der Weg leicht an, durch die Nähe zum Wasser ist es hier jedoch selbst im Hochsommer angenehm kühl. Etwa 400 Meter unterhalb des Hauptwasserfalls befindet sich ein kleinerer mit einem ebenfalls zum Baden geeigneten Gumpen. Der ist vom Ambiente her weit weniger spektakulär, aber zum Schwimmen hat man ihn zumeist für sich allein, was in der Hauptsaison am oberen Wasserfall nicht immer der Fall ist.