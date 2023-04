1. Pop-up von Fateeva im Retti-Store

Foto: Yannik Steer

Das österreichische Modelabel Fateeva eröffnet am 14. April in dem von Hans Hollein entworfenen Retti-Store am Kohlmarkt sein erstes Pop-up. Sechs Wochen lang bietet die Designerin Elizaveta Fateeva in den beiden Miniaturräumen des legendären Geschäftslokals neue Editionen, Schuhe und Einzelstücke an. Teilweise werden diese direkt im Shop aus überproduzierten "Deadstock"-Materialien aus Italien gefertigt.

Öffnungszeiten: Mi bis Sa 12–18 Uhr

Retti Kerzengeschäft, Kohlmarkt 12, 1010 Wien

Website

2. Erster Adidas-Terrex-Store in Salzburg

In Salzburg ist ein Concept-Store von Adidas Terrex, der Outdoormarke des Sportartikelherstellers, eröffnet worden. Es handelt sich um den zweiten Flagshipstore der Marke, Nummer eins war 2021 in München eröffnet worden.

Kranzlmarkt 4, 5020 Salzburg

Website

3. E-Bike-Brand Ego Movement eröffnet Store in Wien

Foto: Hersteller

Die Schweizer E-Bike-Marke EGO Movement eröffnet am 15. April 2023 einen eigenen Store in Wien, das Angebot reicht von elektrischen Leichtgewichten über City-Bikes bis zum Cargo-Bike.

Rennweg 21, 1030 Wien

Öffnungszeiten

Di bis Fr 10–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr

Website





4. Ausstellung "Nailgasm" zu Nail-Art im Afa Space

Foto: Rogger Cordeiro, Grafik Cyshimi

Die Ausstellung "Nailgasm. Maniküre, Mode und Gesellschaft" beleuchtet Nail-Art aus unterschiedlichen Blickwinkeln und führt vor, welch unterschiedliche Themen über die Gestaltung des Fingernagels verhandelt werden. Gezeigt werden Nagelobjekte, für die sich österreichische Modelabels wie amaaena, Jennifer Milleder, Mit Stress, Ordained Hardware und Published By mit den Nail-Artists Anna Skvortsova von absolutely fabulous, Greta Wenko von couldbeyournails2, Iris Praßl von fest.genagelt und Natallia Yelavik von sehr_extra_basic zusammengetan haben. Die Fotografin Martina Lajczak setzt sich in ihrer Fotoarbeit mit dem Nagelstudio als einem Ort zwischen Wellness, Hygiene und Selbstoptimierung auseinander.

Die Ausstellung "Nailgasm" läuft von 13. bis 27. April 2023.

Afa Space, Lindengasse 27/1, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Mo bis Do 10–17 Uhr

Website

5. Die Fashion-Revolution landet in Österreich

Vor rund drei Monaten haben Designerin Sabinna Rachimova, Unternehmerin und Aktivistin Astrid Aschenbrenner, Unternehmerin Nadine Schratzberger sowie Marketing- und Kommunikationsspezialistin Romy Graves den Verein "Fashion Revolution Austria" gegründet. Er will eine Anlaufstelle für Konsumentinnen und Konsumenten wie für Menschen aus der Modebranche sein, nachhaltige Mode aus der Nische holen und Österreich als Standort für zukunftsorientierte Konzepte stärken.

Website

6. Raritätenbörse im Botanischen Garten

Foto: Petra Eder

Das Wetter lädt am Wochenende zwar nicht wirklich dazu ein, doch wahre Gärtnerinnen und Gärtner wird das von einem Besuch nicht abhalten. Im Botanischen Garten der Universität Wien findet von Freitag bis Sonntag wieder die Raritätenbörse statt. Zu erstehen gibt es dort Grünes von Spezialzüchtern sowie Gartenzubehör. Für Kinder wird ein Mitmachprogramm angeboten.

Raritätenbörse

14.4. bis 16.4., Botanischer Garten der Universität Wien

9.30–18.00, Eintritt 6,50 Euro (ermäßigt 5 Euro)

7. We Fair erstmals in Wien

Foto: maximilian roeder

Nach Jahren in Linz findet die Nachhaltigkeitsmesse WeFair – früher bekannt als "Wear Fair" – das erste Mal in Wien statt. In der Wiener Marx Halle sind mehr als 180 Ausstellerinnen und Aussteller vertreten. Das Angebot reicht von Fair Fashion, über Bio-Nahrungsmittel bis zu nachhaltigen Investments.

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

WeFair Wien 2023 | 14. bis 16. April 2023



Freitag 14–19 Uhr



Samstag 10–19 Uhr

Sonntag 10–18 Uhr

Messepass 7,50 € bzw. 8,– €, ermäßigt 4,50, € bzw. 5,– €

We fair

(feld, ped 12.4.2023)